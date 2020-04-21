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21 квітня • оновлено в 15:54
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Мер Івано-Франківська забив на сполох через епідемію коронавірусу у місті

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У Івано-Франківську, яке входить у трійку лідерів серед українських міст за кількістю хворих на коронавірус, міські медичні заклади майже переповнені.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер міста Руслан Марцінків. За його словами, у разі заповнення всіх ліжкомісць в медичних закладах, влада планує розгортати госпіталі в гуртожитках. Також, як зазначив очільник міста, повинні задіюватися районні медичні заклади.

За словами міського голови, загалом 15 пацієнтів у міських лікарнях – у важкому стані. Впродовж Великодніх свят померло 5 людей.

Лікарні переповнені: мер Івано-Франківська забив на сполох через епідемію коронавірусу у місті

"Із них – у двух підтверджено коронавірус, а ще на трьох результати чекаємо. Статистика сумна. Тому ще раз закликаю франківців дотримуватися карантину і не нехтувати заходами безпеки", – додав він.

Зазначимо, станом на 21 квітня, у Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 556 випадків інфікування коронавірусом. Усього в Україні – 6125 випадків захворювання, 161 особа померла і 367 одужали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Івано-Франківщині чоловік помер від коронавірусу через недбалість сімейного лікаря. Пенсіонер помер по дорозі з однієї лікарні в іншу. Його до останнього звинувачували в симуляції.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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