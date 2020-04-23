Мер Івано-Франківська виправдався за скандал з виселенням ромів

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків вибачився за свої слова про вимогу вивезти з міста людей ромської національності.

В ефірі "Громадського" політик виправдовувався, що роми в місті порушували карантин і національність тут ні до чого.

"Неодноразово були звернення в поліцію, на гарячу лінію міськвиконкому. І коли, скажімо, була проведена така робота, самі жителі, які прописані в Свалявському та Іршавському районі Закарпаття, висловили бажання, щоб їм допомогли повернутися додому, оскільки немає громадського транспорту", – пояснював мер.

Руслан Марцінків Галицький Кореспондент

За його словами, міська влада надала транспорт, щоб роми повернулися додому, але багато з них так і залишилися в Івано-Франківську.

"На жаль, частина осіб, які порушили карантин, і далі жили в сквері, хоча це громадське місце і там не те що жити, але і гуляти не можна. Більш того, ми просили, щоб люди, у яких немає місця проживання, були в спеціальному центрі на вулиці Млинській, де люди мають можливість перебувати, спати, там є медики, там є харчування, ми проводимо експрес-тестування на коронавірус цих людей, які не мають місця проживання. І ми їм (ромам – Ред.) пропонували, тому що люди були стурбовані", – сказав Марцінків.

Міський голова вибачився за свої емоційні вирази, стверджуючи, що не хотів нікого образити.

"Йшлося про конкретних осіб – близько 20 ромів, які не є жителями Франківська та систематично порушували карантин. Але я не стримав емоцій, тому прошу вибачення", – сказав він.

При цьому Марцінків стверджував, що офіційного доручення вивозити або штрафувати порушників не давав, тому що не має таких повноважень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків потрапив в скандал через вимоги вивезти з міста представників ромської спільноти.

Раніше міська влада забили тривогу через епідемію коронавірусу в Івано-Франківську.