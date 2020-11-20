Мер Хмельницького виступив проти карантину вихідного дня та заявив, що "бізнес не виживе"

Глава міста Хмельницького Олександр Симчишин виступив проти карантину вихідного дня і рекомендував бізнесу не закриватися на суботу та неділю.

Про це мер повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24". Він зазначив, що карантин у такому форматі не дасть ніяких результатів у боротьбі з COVID -19.

"Я категорично не згоден із таким форматом карантину вихідного дня. Я ще до введення написав листа на ім'я прем'єр-міністра і голови МОЗ із пропозицією його не вводити, так як, на думку епідеміологів, він нічого абсолютно не дасть, окрім того, що реально вб'є більшу частину бізнесу", – сказав він.

Симчишин наголосив, що саме на вихідні припадає робота ринків.

"Ми спостерігаємо, що з понеділка по четвер у багатьох наших торгових центрах відмічалося велике скупчення людей. І я впевнений, що в п'ятницю буде ще більше. Так вийшло, що соціальну активність за 7 днів зосередили в 5. Також на ринках у нас ніколи не було вихідних днів. Вихідні на ринку зазвичай це понеділок і четвер, а не працювати в суботу та неділю – це означає закритися раз і назавжди. Принаймні, мікробізнесу ми дамо можливість працювати, інакше він просто не виживе", – підсумував він.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня і які обмеження вводять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.