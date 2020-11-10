Мер Черкас, який заперечував необхідність карантину, захворів на коронавірус

Мирослав Семенюк Суспільство 15:31, 10.11.2020 Оновлено: 16:03, 10.11.2020

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який заперечував необхідність введення жорсткого карантину в місті, захворів на коронавірус (COVID-19).

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в апараті Черкаської міської ради, Бондаренко зробив тест у 3-й міській лікарні Черкас, і він показав позитивний результат.

Станом на 10 листопада в Черкаській області зареєстровано 10 919 випадків коронавірусу, за останню добу хворобу підтвердили в 196 осіб. Усього померли 123 пацієнти.

Статистика щодо COVID-19 у Черкаській області
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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