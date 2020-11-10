Мер Черкас, який заперечував необхідність карантину, захворів на коронавірус
Бондаренко зробив тест на COVID-19, і він показав позитивний результат
Навесні мер Черкас скасував карантин у місті
Зеленський назвав Бондаренко "бандитом", а той подав на президента до суду
Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який заперечував необхідність введення жорсткого карантину в місті, захворів на коронавірус (COVID-19).
Як повідомили джерела OBOZREVATEL в апараті Черкаської міської ради, Бондаренко зробив тест у 3-й міській лікарні Черкас, і він показав позитивний результат.
Станом на 10 листопада в Черкаській області зареєстровано 10 919 випадків коронавірусу, за останню добу хворобу підтвердили в 196 осіб. Усього померли 123 пацієнти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила вийти з карантину й відкрити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.
Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на послаблення карантину в Черкасах, а президент України Володимир Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.
У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.
Також Зеленський заявив, що не "сяде за один стіл" з Бондаренком, назвавши його "бандитом" і звинувативши в популізмі через небажання дотримуватися умов карантину.
Бондаренко звинуватив Зеленського в неефективній боротьбі з пандемією коронавірусу і вирішив звернутися до суду.