Мер Черкас, який заперечував необхідність карантину, захворів на коронавірус

Мер Черкас Анатолій Бондаренко, який заперечував необхідність введення жорсткого карантину в місті, захворів на коронавірус (COVID-19).

Як повідомили джерела OBOZREVATEL в апараті Черкаської міської ради, Бондаренко зробив тест у 3-й міській лікарні Черкас, і він показав позитивний результат.

Станом на 10 листопада в Черкаській області зареєстровано 10 919 випадків коронавірусу, за останню добу хворобу підтвердили в 196 осіб. Усього померли 123 пацієнти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила вийти з карантину й відкрити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на послаблення карантину в Черкасах, а президент України Володимир Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.