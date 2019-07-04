Мер Черкас встановив людям драконівські тарифи: деталі скандалу

Жителі Черкас збунтувалися проти драконівських тарифів, які їм встановив новий управитель багатоквартирних будинків. Примітно, що компанія входить в бізнес-орбіту мера міста Анатолія Бондаренка.

Про це під час пленарного засідання у Верховній Раді України розповів позафракційний народний депутат Владислав Голуб (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Всі ми знаємо, що партія "Батьківщина" начебто послідовно і принципово виступає за зменшення тарифів на комунальні послуги для населення. Тому керівництво повинно знати, що не всі члени партії поділяють таку думку. Минулого тижня на моєму виборчому окрузі до мене звернулися люди в місті Черкаси. Вони перебувають у відчаї. Жителі мікрорайону Лісовий обурені цифрами в платіжках, які отримали за квартплату. Оновлені платіжки! Тарифи піднялися після призначення нового управителя багатоквартирних будинків ТОВ "Сантехбудконструкція", – розповів парламентарій.

За його словами, до участі в тендері і конкурсі за дивним збігом обставин допустили тільки одну компанію. Саме вона і виграла тендер на обслуговування близько тисячі багатоквартирних будинків. Ця компанія, за даними ЗМІ, входить в орбіту впливу Бондаренка.

Голуб нагадав, що мер Черкас є не просто рядовим партійцем партії "Батьківщина", а керівником обласної партійної організації. Більшість у міськраді також контролюється цією партією.

"Відповідно до закону "Про житлово-комунальні послуги", повинен бути проведений прозорий конкурс. І дуже неприємно, коли люди почали мені говорити, що в нових платіжках згаданий тариф збільшився з 2,5 грн за кв. м до 7. При цьому підрядник, який виграв конкурс, абсолютно нічого не робить, але плату вимагає", – обурився нардеп.

Анатолій Бондаренко "Вікка"

Голуб зазначив, що рішення виконкому було скасовано під тиском громадськості і за його участі як народного депутата. Але фракція "Батьківщина" у Черкаській міській раді вісім разів відмовлялася вносити це питання до порядку денного. Більш того, мер Бондаренко наклав вето на рішення міської ради про скасування рішення виконкому.

"Таким чином ми маємо ситуацію класичного українського цинізму – обіцяємо одне, але робимо зовсім інше", – резюмував парламентарій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні 2018 року скандальному меру Черкас Анатолію Бондаренку оголосили підозру у зловживанні владою. Слідство встановило, що Бондаренко в липні 2017 підписав і направив до суду лист про відкликання апеляційної скарги в господарській справі за позовом Черкаської міської ради до приватного підприємства, яке займається будівництвом.

Відзначається, що дії Бондаренка спричинили тяжкі наслідки у вигляді недоотриманих доходів загального фонду бюджету міста Черкаси в розмірі понад 447 тис. гривень.

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