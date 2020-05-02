Мер Черкас пояснив, чому на 180 градусів змінив позицію щодо жорсткого карантину

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко пояснив, чому змінив свою позицію щодо карантину в області і зважився почати його послаблення достроково.

Про це він розповів в інтерв'ю LB.ua, назвавши свою заяву зваженою і добре підготовленою.

"Бо я подивився, що відбувається! Бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без виключення для "велюрів", "епіцентрів" і "санахантів", – наголосив Бондаренко.

Анатолій Бондаренко UAinfo

Крім того, він зазначив, що при послабленні карантину будуть дотримані всі необхідні заходи безпеки.

"Так ми самі дотримуємося правил! Сьогодні спілкувалися з представниками руху підприємців, вони тільки готуються відкритися. Їм для цього потрібно 4-5 днів, це ж непросто все робиться", – запевнив мер Черкас.

Також Бондаренко наголосив, що його заява про те, що Черкаси виходитимуть з режиму карантину завчасно, була продуманою й підготовленою, а українське законодавство та Конституція України були приведені в рівні умови в місті Черкаси.

При цьому він запевнив, що при ухваленні такого рішення його підтримали як керівництво області, так і населення.

"Міська рада підтримує, виконком підтримує, жителі міста Черкаси підтримують! …Своє звернення я сьогодні записував в історичному місці - де Зеленський вперше сказав, що йде в президенти. На цій алеї безліч людей гуляло, вони висловлювали мені свою підтримку", – розповів Бондаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мера Черкас Анатолія Бондаренка спіймали на подвійних стандартах щодо карантину в Україні. Парадокс полягає в тому, що коли в місті не було випадків захворювання на коронавірус, Бондаренко наполягав на введенні жорсткого карантину, зате на сьогодні, коли зафіксовано близько 300 хворих – він його пом'якшує.

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