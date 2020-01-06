Заметил, что сторонники Зеленского и "Слуг народа", проявляют моментальную агрессию при упоминании любых ошибок их кумиров и пытаются оправдывать их упоминанием ошибок Порошенко или тем, что такое было раньше. А когда ты проводишь им параллель на каком-то примере, то они обижаются и пишут, что это зависть мотивирует оппонентов Зеленского на критику. Обычно я их спрашиваю, что если в прошлом году их били каждый раз по голове, то тогда они же не против, чтобы их продолжали так же регулярно лупасить и в этом году? После этого обычно либо идет поток ругани или фраза про зависть, либо комментатор теряется. Помню, что когда я критиковал Порошенко, то такую упоротость проявляли лишь единицы, а тут просто массовое явление.

Новини Зеленський додав ще один штрих до грядущого протесту

Так вот возникли вопросы. Как можно оправдывать ошибки, залеты и зашквары тем, что предшественники были не идеальны? Откуда этот фанатизм? И почему вместо желания исправить ситуацию есть стремление оправдать кумира любой ценой? Ведь жизнь может улучшиться только если перестать делать ошибки и создавать проблемы, а начать улучшать качество своей работы, чтобы в итоге получить максимальный результат. Это не состязание двух команд, а наша жизнь. Ведь даже в чемпионате Украины по футболу меня интересует не чтоб "Шахтер" проигрывал, а чтоб побеждало "Динамо". И мне даже в голову не придёт оправдывать проигрыш своего любимого клуба тем, что "Шахтер" тоже проиграл.

Так вот в жизни все так же. И даже серьёзней. Подумайте об этом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram