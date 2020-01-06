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6 січня • оновлено в 17:51
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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховної Ради України 8 скликання Всі статті автора

Меняться нужно всем, сторонним Зеленского в том числе

3.1т
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Заметил, что сторонники Зеленского и "Слуг народа", проявляют моментальную агрессию при упоминании любых ошибок их кумиров и пытаются оправдывать их упоминанием ошибок Порошенко или тем, что такое было раньше. А когда ты проводишь им параллель на каком-то примере, то они обижаются и пишут, что это зависть мотивирует оппонентов Зеленского на критику. Обычно я их спрашиваю, что если в прошлом году их били каждый раз по голове, то тогда они же не против, чтобы их продолжали так же регулярно лупасить и в этом году? После этого обычно либо идет поток ругани или фраза про зависть, либо комментатор теряется. Помню, что когда я критиковал Порошенко, то такую упоротость проявляли лишь единицы, а тут просто массовое явление.

Новини
Зеленський додав ще один штрих до грядущого протесту

Так вот возникли вопросы. Как можно оправдывать ошибки, залеты и зашквары тем, что предшественники были не идеальны? Откуда этот фанатизм? И почему вместо желания исправить ситуацию есть стремление оправдать кумира любой ценой? Ведь жизнь может улучшиться только если перестать делать ошибки и создавать проблемы, а начать улучшать качество своей работы, чтобы в итоге получить максимальный результат. Это не состязание двух команд, а наша жизнь. Ведь даже в чемпионате Украины по футболу меня интересует не чтоб "Шахтер" проигрывал, а чтоб побеждало "Динамо". И мне даже в голову не придёт оправдывать проигрыш своего любимого клуба тем, что "Шахтер" тоже проиграл.

Так вот в жизни все так же. И даже серьёзней. Подумайте об этом.

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Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Джерело
Джерело: Facebook Борислава Березы
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Журба Валентина
Журба Валентина
Тем более - типичные зашквары, которые дублируются Зе командой чуть ли не буквально...Вообще у нас президенты как мизера - парами ходят! Между Кравчуком и Кучмой разница была..А фиг знает, какая она могла быть между двумя коммунистическими номенклатурщиками??? Просо Кравчук был с Запада (но комми), а Кучма - с Востока. Политика Ющенко и Януковича (при всей личной разнице)тоже не слишком отличалась...Вместо бизнача-диллетанта "националиста", народ выбрал...бизнача-диллетанта рускоязычного. И чего от него ждут? Почему он должен отличатся от Порошенко? Потому, что с Востока????
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Журба Валентина, Вообще Зе не с востока, а с юга. И его не выбрали, а с помощью манипуляций и технологий его подсунул и протащил через выборы запад и теперь Зе выполняет только команды запада, для него Украина не родина, а не более чем страна временного пребывания.
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
Журба Валентина, так Зе сам казав що він інакший,його за язик ніхто не тягнув.А на повірку зясувалося що звичайне тріпло.
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