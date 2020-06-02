Менше майже вдвічі: Аваков похвалився роботою системи автофіксації на дорогах

На другий день з початку запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та області майже вдвічі зменшилася кількість порушень ПДР.

Станом на вечір 2 червня зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!" – написав глава МВС.

Число порушень ПДР на доророгах Twitter Арсен Аваков.

Нагадаємо, що в перший день запуску автоматичної фіксації порушень ПДР був встановлений антирекорд швидкості – 208 км/год.

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