Менше майже вдвічі: Аваков похвалився роботою системи автофіксації на дорогах

Тимур Григоренко Суспільство 21:41, 2.06.2020 Оновлено: 21:43, 2.06.2020

На другий день з початку запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та області майже вдвічі зменшилася кількість порушень ПДР.

Станом на вечір 2 червня зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!" – написав глава МВС.

Число порушень ПДР на доророгах
Twitter Арсен Аваков.

Нагадаємо, що в перший день запуску автоматичної фіксації порушень ПДР був встановлений антирекорд швидкості – 208 км/год.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.

  • Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

  • Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.

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