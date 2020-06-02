Менше майже вдвічі: Аваков похвалився роботою системи автофіксації на дорогах
На другий день з початку запуску системи автофіксації на дорогах в Києві та області майже вдвічі зменшилася кількість порушень ПДР.
Станом на вечір 2 червня зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Про це в Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
"Сьогодні системою автофіксації зареєстровано 34176 порушень швидкісного режиму. Вчора на ту ж годину було 57880 подій. Тобто вже за один день маємо зниження кількості порушень майже 40%. Кияни швидко звикають не порушувати швидкість на дорогах!" – написав глава МВС.
Нагадаємо, що в перший день запуску автоматичної фіксації порушень ПДР був встановлений антирекорд швидкості – 208 км/год.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На дорогах Києва з 00:00 1 червня заробили 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксувати.
Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.
Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.
Перший порушник потрапив на камери в Солом'янському районі Києва. Це була жінка, яка перевищила швидкість на 5 км.