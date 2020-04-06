Для того, щоб зберегти здоров'я в період карантину, українцям необхідно вести максимально активний спосіб життя навіть у домашніх умовах.

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Крім того, люди повинні утриматися від переїдання та зловживання алкоголем. Про це в ефірі програми Big Money заявив відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Найнебезпечніше – це виключити фізичні навантаження. Це зараз дуже важливо. Хочете-не хочете – треба будь-якою ціною! Бігайте на місці, займайтеся гімнастикою, дивіться комплекси. Але головне – щоб не було гіподинамії. Прибирайте в будинку, рухайтеся якомога більше, танцюйте, співайте, кохайтеся щодня, можете двічі на день", – сказав він.

Євген Комаровський "Факти"

"Тягніть, усе, що можете, робіть. Маленьких дітей можна використовувати як тренажер. Їх можна підіймати, крутити, вертіти, повзайте з ними, грайте в активні ігри", – додав Комаровський.

Також лікар акцентував увагу на необхідності дотримання здорового раціону харчування і відмови від зняття стресу шкідливими звичками.

"Постарайтеся зменшити кількість їдла у разі можливості. Я боюся, що після закінчення карантину ви просто не повиходите з дверей. Зараз найкращий спосіб зняти стрес – це жерти і пити. Боронь вас Боже від алкоголізму! Читайте гарні книги, поговоріть з дітьми, з батьками", – порадив він українцям.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також Комаровський, який останнім часом прославився роздачею багатьох рекомендацій українцям у боротьбі з коронавірусом, розкритикував ідею продовження карантину через епідемію.

За його словами, кожна людина на всій земній кулі "змушена буде зустрітися з коронавірусом", оскільки від нього нікуди подітися. Тільки це може трапитися в різний час.

Крім того, лікар попередив, що не всі апарати штучної вентиляції легенів підходять для хворих на коронавірус у критичному стані.

Він наголосив, що для реанімації важких хворих підходять тільки пристрої найвищого покоління.

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