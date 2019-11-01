Злив листування про зарплати "слуг народу": пранкер "Джокер" встановив потужний рекорд

Менш, ніж за добу Telegram-канал пранкера Джокера, відомий по сливу листувань з народними депутатами Михайлом Радуцьким і Богданом Яременком, набрав більше 10 тисяч підписників.
Як йдеться на самому каналі, він був створений 31 жовтня. Пранкер вже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листуванні в Раді.
Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу стало листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.
Telegram-канал пранкери Джокера побив рекорд
Як зазначив "Джокер" в одній з публікацій, як тільки канал набере 10 тисяч підписників, він опублікує цілковиті докази отримання грошей представниками "Слуги народу".
Telegram-канал пранкери Джокера
Telegram-канал пранкери Джокера
Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.
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