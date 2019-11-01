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1 листопада • оновлено в 16:03
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Злив листування про зарплати "слуг народу": пранкер "Джокер" встановив потужний рекорд

2.1т Читати матеріал російською

Менш, ніж за добу Telegram-канал пранкера Джокера, відомий по сливу листувань з народними депутатами Михайлом Радуцьким і Богданом Яременком, набрав більше 10 тисяч підписників.

Як йдеться на самому каналі, він був створений 31 жовтня. Пранкер вже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листуванні в Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу стало листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.

Telegram-канал пранкери Джокера побив рекорд

Telegram-канал пранкери Джокера побив рекорд

Як зазначив "Джокер" в одній з публікацій, як тільки канал набере 10 тисяч підписників, він опублікує цілковиті докази отримання грошей представниками "Слуги народу".

Злив листування про зарплати "слуг народу": пранкер "Джокер" встановив потужний рекорд

Telegram-канал пранкери Джокера

Злив листування про зарплати "слуг народу": пранкер "Джокер" встановив потужний рекорд

Telegram-канал пранкери Джокера

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

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