Злив листування про зарплати "слуг народу": пранкер "Джокер" встановив потужний рекорд

Менш, ніж за добу Telegram-канал пранкера Джокера, відомий по сливу листувань з народними депутатами Михайлом Радуцьким і Богданом Яременком, набрав більше 10 тисяч підписників.

Як йдеться на самому каналі, він був створений 31 жовтня. Пранкер вже встиг прикинутися генпрокурором Русланом Рябошапкою і вивести на чисту воду народного депутата від "Слуги народу" Богдана Яременка, який попався на секс-листуванні в Раді.

Крім того, публікацією каналу, яка буквально підірвала мережу стало листування з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Михайлом Радуцьким про зарплати "в конвертах". За добу вона набрала майже 35 тисяч переглядів.

Telegram-канал пранкери Джокера побив рекорд

Як зазначив "Джокер" в одній з публікацій, як тільки канал набере 10 тисяч підписників, він опублікує цілковиті докази отримання грошей представниками "Слуги народу".

Telegram-канал пранкери Джокера

Telegram-канал пранкери Джокера

Як писав OBOZREVATEL, раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram