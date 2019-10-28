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29 жовтня • оновлено в 01:57
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"Мені втрачати нічого": в Харкові завівся зухвалий "автотерорист"

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В Індустріальному районі Харкова невідомий чоловік "вибиває" гроші з власників автомобілів.

Як передає "Х**вий Харків" в Twitter, шантажист залишає на машинах записки з вимогою перерахувати йому на карту "добровільний благодійний внесок" в розмірі 300 гривень.

В іншому випадку чоловік погрожує порізати шини або нанести інший збиток автомобілям.

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"Людині, не раз побувала в колонії, на роботу не влаштуватися, а дітей годувати треба. Мені втрачати нічого", - погрожує він, натякаючи, що дешевше буде заплатити йому, ніж витрачатися на нову гуму.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в центрі Харкова чоловік з сокирою посеред білого дня влаштував погром в ресторані, після чого спробував зникнути.

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Місце
Україна Харків
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