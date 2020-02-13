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13 лютого • оновлено в 06:29
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"Мені було дуже страшно": українців вразила сповідь героя АТО про другий день народження

1.4т
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Українців вразила історія майора ЗСУ Василя Мулика, Народного Героя України, який зумів вижити під час ракетної атаки по його вертольоту у 2014 році на Донбасі.

Її опублікували на сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" на Facebook. Всього за кілька годин сповідь захисника України, який зараз перебуває з миротворчою місією в Конго, зібрав 15 тисяч лайків, понад 630 коментарів і близько 2 тисяч репостів.

Нижче наводимо монолог українського воїна без змін.

31 серпня 2014 року. Вони знали, паскуди. Вони точно знали, що я піду саме там, що у мене тільки два варіанти, як обійти Волноваху, щоб вийти на точку забору поранених. І, впевнений, вони передбачили обидва... С*ки.

Вони чекали – завчасно виставили пости. Чекали борт, який обов'язково буде йти за пораненими, на відомий їм майданчик. І десь там серед соняшників і кукурудзи, біля того занедбаного сільськогосподарського аеродромчика, напевно, сидів терорист з ПЗРК або кулеметом.

Мені. Було. Дуже. Страшно. Страшно настільки, що це неможливо описати словами – таких слів немає в жодній мові... Ні, страшно було не тоді, коли у вуха вдарив крик "бортача": "РАКЕТА!!!". Не тоді, коли час застиг і я на власні очі бачив, як по викривленій неправильній дузі до мене наближається яскравий білий спалах, тягнучи за собою вуаль димного сліду...

Василь Мулик

Василь Мулик

Facebook "Повернись живим"

Страшно було не тоді, коли я "переламував" борт, що вив від напруги, і на голих інстинктах вганяв його у божевільний для "вісімки" крен під 90 градусів... Страшно було не від власного шаленого крику: "АСО!!! АСО ї*аш!!!". Не від помаранчевих пульсуючих засвітов "теплових пасток", які розфарбували сутінки яскраво-полум'яними фарбами.

Страшно було пізніше. Страшно було, коли хрусткий під тремливими пальцями пластиковий стакан з коньяком доверху, який подав мені фельдшер після посадки в Новомлинівці, влився в мене одним-єдиним ковтком – без будь-якого смаку.

Страшно було, коли медсестра розминала скам'янілі від напруги плечі – без будь-якого натяку на еротику – примовляючи тихенько, ніби відмолюючи чужий гріх: "Спокійно, хлопчику. Все добре, все минулося...". А моє серце продовжувало виламувати ребра адреналіновим ритмом.

Страшно було вже у Дніпрі, на базі, коли Сашко дивився на мене своїми сірими очима, раз-по-раз повторюючи: "Васько, як же добре, що ти втік від тієї ракети...". Страшно було, коли рівень рідини в літровій пляшці горілки падав, а я не відчував ніякого натяку на сп'яніння.

Страшно було вдома – від власного чорного погляду в дзеркалі. Страшно було, коли схоплювався ночами в ліжку – від язиків жирного полум'я, що стрибали в обличчя... Мені було страшно. Саме "було". Уже – ні.

У коментарях під моторошною історією про дивовижний порятунок Героя українці буквально засипали його словами подяки за готовність пожертвувати собою і неймовірну хоробрість.

"Читаю і мурашки по шкірі бігають. Страшно, коли страшно, і ще страшніше, коли нічого не боїшся", "Низький уклін і щира подяка за вашу мужність, витримку і відвагу!", "Такими синами пишається Україна! Дякую вам, Василю! Ви ціною власного життя захищали рідну землю. Такі, як ви, можуть захистити весь світ! Хай береже вас Господь і ваших побратимів!", "На таких мужніх чоловіках тримається наша держава. Уклін вам низький", "Дякую тобі, Герою, за мужність, майстерність управляти машиною в складній обстановці, витягнути поранених і живих побратимів з цієї звірячої пастки!" – пишуть патріоти.

"Мені було дуже страшно": українців вразила сповідь героя АТО про другий день народження

"Мені було дуже страшно": українців вразила сповідь героя АТО про другий день народження

"Мені було дуже страшно": українців вразила сповідь героя АТО про другий день народження

"Мені було дуже страшно": українців вразила сповідь героя АТО про другий день народження

"Мені було дуже страшно": українців вразила сповідь героя АТО про другий день народження

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Герой України, генерал-майор ЗСУ, директор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук ("Сумрак") розповів про те, як дивом вижив під час боїв за Савур-могилу в 2014 році.

  • Він більше двох з половиною діб лежав під палючим сонцем, отримав зараження крові й помилково був завантажений у машину з убитими воїнами. Те, що він живий, помітили тільки по прибуттю борту в лікарню Мечникова у Дніпрі.

  • За словами Гордійчука, під час оборони Савур-могили ЗСУ на кілька днів залишилися без їжі і води. Крім того, при спробі прориву до своїх угруповань вони буквально повинні були йти через суцільний вогонь – адже росіяни влаштували Іловайський котел.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт АТО на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України повернись живим
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Если коротко-он обосрался...
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Почему все эти геройскии истории стали появляться по прошествии 5-6 лет?
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Ермаков Николай, тогда тоже были. Типа "Герой-кизяк перемогнул пятьдесят танков Армата штык-ножом" или "Двадцать тысяч бурятов уничтожено сегодня под Илловайском"
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