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19 жовтня • оновлено в 19:39
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"Мене звуть Умід": РосЗМІ знайшли "двійника" Зеленського

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Особу чоловіка, який прославився в Інтернеті завдяки своїй схожості з президентом України Володимиром Зеленським, змогли з'ясувати російські ЗМІ.

Інтерв'ю з двійником українського лідера опублікував телеграм-канал Mash. Чоловік розповів, що родом з Узбекистану, а в Москві працює маляром.

"Мене звуть Умід. У Москві працюю в автосервісі – я маляр. (Про фото.- прим.ред.) хлопці мені говорили на роботі і показували на Ютубі відео. Я не вірив, але потім сам подивився і побачив. У метро, коли я на роботу їхав, я взагалі не спав, не заснув, просто ось в цей момент хтось зфоткав мене", – пояснив двійник.

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За його словами, раніше про те, хто такий Володимир Зеленський, Умід не мав ні найменшого поняття. І це незважаючи на те, що його друзі і знайомі виявили схожість ще в 2016 році.

"Потім, коли він президентом став, потім вже дізнався. А до цього я не знав його. Мені часто говорили, що схожий. Скрізь – в маршрутках, в метро, на роботі всі мене так називають. Ну, взагалі я з дитинства люблю гумор , комедії, і т.д. Любив це", – поділився він.

Під кінець інтерв'ю незвичайний двійник побажав президенту України "міцного здоров'я та щастя".

Раніше OBOZREVATEL публікував інформацію про всіх відомих в даний час двійників президента РФ Володимира Путіна. Всього їх семеро.

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Тема
курйози
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Росія
Теги
Новини Росії курйоз
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