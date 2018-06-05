"Від охорони не відмовлюся": українська письменниця розповіла про погрози

Українська письменниця Лариса Ніцой, яка потрапила до "розстрільного списку" із 47 журналістів, блогерів та інших українських діячів, заявила, що ця інформація її не залякала, але від охорони відмовлятися не буде.

"Для мене це не є несподіванкою, мені вже давно надходять листи с погрозами", – про це сама Лариса сказала в коментарі OBOZREVATEL.

Незважаючи на список, письменниця переконана, що її життя не зміниться, а що стосується безпеки, то вона згодна на державну охорону, якщо така буде надана.

"Чи згоджуся на охорону? Якщо нададуть, то так. Тому що з огляду на ту кількість листів, яка останнім часом збільшилася, вони мені приходять по електронній пошті і на мою персональну сторінку у Facebook", – повідомила вона.

Однак Ніцой також не виключає, що список був створений лише з метою залякування його фігурантів.

"Я не виключаю такої можливості, такого варіанту. Мені друзі казали, що це створено для піару напередодні виборів, для створення позитивного іміджу влади, щоб ми її полюбили і менше критикували. Я для себе подумала, що якщо це не піар, то можливо, скоріше залякування нас, мовляв, є отакі "розстрільні списки" і будете багато говорити, то вас можуть розстріляти", – розповіла письменниця.

При цьому Ніцой підмітила: "Через позитивне повідомлення, скажімо так, повідомляють негативну інформацію, достатньо професійно в цьому ключі, саме в формулюванні повідомлення".

На запитання, чи залякала її інформація про потрапляння її імені у "розстрільний список", письменниця заявила: "Це звісно неприємна інформація, але якщо я влаштувала скандал в СБУ, то це мене залякали? Мабуть ні".

Також, за її словами, їхати з країни вона не збирається, бо "немає куди і немає за що".

Як раніше повідомляв обозреватель, у СБУ відмовилися підтвердити справжність опублікованого ЗМІ списку з 47 українських журналістів і блогерів, яким, за версією СБУ, загрожує смерть від рук кілерів.