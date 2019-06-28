"Мене підтримає народ": в ПЦУ розповіли, чому Філарет зважився на війну з Епіфанієм

Почесний патріарх ПЦУ Філарет відступився від ідеї створення єдиної помісної української церкви через свій вік.

Про це в радіоефірі розповів архієпископ ПЦУ Євстратій Зоря. При цьому він відзначив внесок патріарха в боротьбу за автокефалію.

"Дуже важко в такому віці сприймати нові реалії, особливо коли вони склалися таким дуже драматичним способом. Коли патріарх почав говорити, що все це добре, але ми Київський патріархат, я патріарх, а ось це все митрополит - це для зовнішнього світу, ми спочатку думали, що це, можливо, якесь нерозуміння ситуації, намагалися переконати, що "Ваша Святосте, ці ваші ідеї і ваші думки ніхто не підтримує". Він особисто мені казав: "ви молодий, ви не розумієте. Мене підтримує церква і мене підтримує народ", – згадував Євстратій.

Архієпископ підкреслив, що зачатки "війни" з Філаретом почали проявлятися вже кілька місяців назад.

"Він ще за кілька місяців говорив нам: "Я вийду до преси, я скажу, і народ підніметься при патріархові", – додав він.

Архієпископ зазначив, що патріарх Філарет відсторонив від себе всіх "молодих", які намагалися йому суперечити і щось доводити.

Патріарх Філарет

"Зараз у нього тільки ті люди, які говорять ті ж речі, що і він. І коли він абсолютно серйозно перед журналістами цитує таке видання, як "Известия", і посилаючись на нього, каже про якісь мільйони, які витрати в Константинополі, які вони нафантазували - це вже свідчення того, що критичність свідомості, критичність сприйняття реалій через драматичні події останнього року, через стрес, який він пережив, явно знизилася. І ті, хто опинився у нього зараз, просто користуються", – підсумував Євстратій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня почесний патріарх Філарет заявив про створення "синоду" ліквідованого Київського патріархату, що складається з п'яти єпископів, яких напередодні Православна церква України відлучила від священнослужіння.

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