Вагітну підкидало на носилках і било в живіт. Подробиці скандалу зі швидкою на Київщині

На Київщині вибухнув скандал зі швидкою допомогою: жінку на сьомому місяці вагітності із загрозою передчасних пологів і відшаруванням плаценти везли по полях і вибоїнах, щоб підвезти в сусіднє село медичного працівника. За такий екстрим із пацієнтки ще взяли 800 гривень на заправку автомобіля.

Чим закінчилася історія і як відреагували медики – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Везли в неопалюваному автомобілі

Олена Дяченко дорогу з Фастова до Києва згадує із жахом. У неопалювальній швидкій допомозі на неї ніхто не звертав уваги. Лікарка, яка повинна була супроводжувати, сиділа в кабіні з водієм. А вагітну в цей час підкидало на ямах.

Поїздку в машині швидкої допомоги Олена запам'ятає надовго

"Я була у Фастівському пологовому будинку. Нічого поганого про нього сказати не можу. Прекрасні лікарі, медичні сестри. Вони за мною ходили, вночі зазирали в палату, навіть у туалет мене за ручку водили. Все було прекрасно. Але завідувачка пологового відділення Фастівської центральної лікарні сказала, що потрібно їхати до Києва, оскільки у мене загроза передчасних пологів, відшарування плаценти, а у них реанімації для новонароджених немає", – пояснює ситуацію Олена.

На цьому автомобілі везли вагітну. Facebook Олени Дяченко

Поїздка видалася по ямах і вибоїнах

Але їхати на автомобілі з чоловіком лікарка категорично заборонила, можна було тільки в супроводі медика. "Мені навіть речі в сумки збирали санітарочки, а медсестри зробили уколи, щоб дорогою не почалися пологи. Поклали на каталку і відправили на машині швидкої допомоги", – розповіла Олена, зазначивши, що за пальне заплатила 800 грн.

У кузов разом із нею сіла жінка, у кабіну до водія – ще дві жінки.

"Я думала, що зі мною в салоні їде лікарка, до якої я можу звернутися, коли потрібно. Але, виявилося, що це не так. Водій поїхав не асфальтованою нормальною дорогою, а якимись об'їзними, по ямах і вибоїнах. Мене кілька разів просто підкидало, а потім я падала назад на носилки. Я дуже вдарилася грудною кліткою, вже не кажу про живіт", – описує "принади" подорожі Олена.

Виписка з картки жінки

Виявилося, що водій підвозив до Борової жінку, яка сиділа в салоні. Вона спокійно вийшла там, де їй було зручно. Медикиня у кабіні водія навіть не поцікавилася, чи все з вагітною добре.

"Я не могла вже встати і дотягнутися до цього віконця, щоб відчинити і крикнути їм зупинитися. У салоні було холодно. Водій грубку вимкнув, бо вона не працювала і гнала холодне повітря. Всю дорогу з рота у мене йшла пара", – згадує вона.

Свою історію Олена виклала на сторінці дочки Поліни Facebook Привіт з Фастова

Facebook Привіт із Фастова

Facebook Привіт із Фастова

"Ну такі дороги"

У Києві машина зупинилася спочатку біля судмедекспертизи, куди, виявляється, співробітниця завозила пробірки з аналізами.

"Я спочатку не розуміла, куди вийшла та жінка з кабіни. Нарешті, дотяглася до віконця, відчинила його і у мене вже була просто істерика. Я питала, чому ми не їдемо, мені зле, я кілька разів вдарилася, у мене можуть початися пологи, хоч до лікарні ми повинні встигнути. Але лікарка і водій мовчали, а медикиня сказала: ну що ж, такі дороги", – каже Олена.

В обласну лікарню вона приїхала вже в жахливому стані, її відразу відправили на УЗД, перевірили серце. Після цього стали оформляти. Добре, що все обійшлося.

"Якщо до вас приїде карета із цими номерами, знайте, там сидить потенційний водій-вбивця-таксист, який дорогою розвозитиме жінок і бабок у їхніх справах", – зазначила жінка.

Головний лікар запевняє, що все добре

Головний лікар Фастівської центральної лікарні Андрій Герцун заявив, що ніякої загрози для малюка не було, а стан вагітної – задовільний, тому і відправили її в обласну лікарню планово.

"У такому разі, чому мені не дозволили їхати з чоловіком на автомобілі, якщо все було так добре? Мені речі навіть санітарки в дорогу збирали, не дозволяли вставати, а виявляється все було планово", – обурюється Олена.

Те, що з вагітною взяли 800 грн за транспортування, керівник медустанови пояснює дефіцитом коштів. Каже, що ще по-божому, адже така послуга коштує 1300 грн.

Пасажирів у швидкій Герцун назвав медичними працівниками. "Лікарка-терапевт приймального відділення (заради якої водій їхав полями і по бездоріжжю. – Ред.) З нічного чергування вийшла в селі Борова, де вона повинна почати денне чергування", – запевняє головний лікар.

Уже не перший прецедент зі швидкою

До речі, зовсім недавно фастівські медики вже потрапляли в скандал. Наприкінці серпня недалеко від міської мерії жінці стало зле. Вона втратила свідомість, впала і сильно розбила голову об бордюр. Очевидці кілька разів викликали швидку, але машина так і не приїхала. Постраждалу поліцейські на своєму авто відвезли в ту саму лікарню, де вона пролежала в приймальному покої ще дві години, поки їй зробили томографію.

Водій з'їхав із траси, щоб підвезти співробітницю google.com/maps

Через три дні вона померла від набряку мозку. Тоді головний лікар Герцун заявив, що автомобілі, котрі проїжджали, могли б і самі відвезти жінку до лікарні, а не чекати дві години, поки так і не приїде швидка.

Тоді з'ясувалося, що у Фастові тільки чотири швидких автомобілі й всі вони зайняті. Як вони працюють, стало зрозуміло після розповіді Дяченко.