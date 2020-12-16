Мендель зняла на відео фізкультперерву Зеленського

Борис Бондар Суспільство 17:38, 16.12.2020 Оновлено: 18:10, 16.12.2020

Президент України Володимир Зеленський зіграв у настільний теніс заради фотосесії для інтерв'ю іноземному виданню.

Відповідне відео опублікувала в Instagram прессекретарка глави держави Юлія Медель. Зеленський грав у теніс зі своїм помічником Сергієм Шефіром (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця)

"Замість анонсу нового інтерв'ю великому іноземному виданню. Президента фотографують у різних форматах. Серед іншого – і під час короткої фізкультперерви", – написала Мендель.

На кадрах видно, що навколо столу ходить фотограф, який робить знімки, а поруч людина зі спеціальним обладнанням забезпечує підсвічування.

Судячи з відео, президент зіграв гірше, ніж його партнер, оскільки кілька разів потрапив кулькою в сітку.

Нагадаємо, що Зеленський уже грав у настільний теніс у березні 2019 року, після того як переміг у першому турі виборів президента. Це сталося в БЦ "Парковий", де розміщувався штаб кандидата.

Зеленський зіграв у теніс
Instagram Юлії Мендель

Як повідомляв OBOZREVATEL, прессекретарка глави держави Юлія Мендель розповіла, що президент України Володимир Зеленський готується до запису свого звернення на Новий рік, а під час самого свята в нього буде короткий відпочинок.

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