Мендель виграла апеляцію у справі про корупцію при захисті дисертації в КНУ

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у судовій справі про написану нею статтю зі звинуваченнями у корупції в Київському національному університеті імені Шевченка.

Апеляційну скаргу задовольнив Херсонський апеляційний суд на засіданні, яке відбулося 15 жовтня у режимі відеоконференції, пише "Радіо Свобода".

Він постановив скасувати рішення Херсонського міського суду від 1 квітня 2019 року та ухвалити нове рішення.

Водночас у задоволенні позову доктора філологічних наук та викладача Київського національного університету імені Тараса Шевченка Юрія Коваліва про захист честі, гідності та ділової репутації, спростування неправдивої інформації й стягнення моральної шкоди відмовлено.

Рішення може бути оскаржено протягом 30 днів шляхом подачі касаційної скарги.

У своїй статті Мендель звинуватила КНУ в тому, що у 2012 році під час захисту кандидатської дисертації Ковалів не приймав роботу, доки вона не поклала поміж сторінок $200. Проте прізвище у статті прямо вона не назвала.

За результатами захисту Мендель було присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Спочатку цивільну справу розглядав Херсонський міський суд. У квітні 2019 року він ухвалив рішення про те, що позовні вимоги КНУ імені Шевченка підлягають частковому задоволенню.

"Суд доходить висновку про те, що викладена у статті інформація є неправдивою, тобто такою, яка не відповідає дійсності, оскільки відповідачі, на яких покладається обов’язок згідно з положеннями статті 277 ЦК України довести, що поширена інформація є правдивою, не довели правдивість викладеної інформації належними та допустимими доказами, не надали вироку суду відносно позивача", – уточнено в рішенні суду.

Суд вирішив визнати неправдивою інформацію, викладену в першому та другому абзаці статті, де йдеться про захист дисертації Мендель, а також зобов'язати Мендель та юридичну особу, зареєстровану за законодавством Бельгії POLITICO SPRL, спростувати її в строк не пізніше 10 днів з дня набрання рішенням суду законної сили, шляхом розміщення тексту спростування англійською мовою на сайті www.роlіtісо.eu.

Також суд вирішив стягнути з Мендель на користь позивача одну тисячу гривень моральної шкоди та 1929 гривень витрат судового збору.

Мендель не погодилась з рішенням та подала апеляцію. Вона розглядалася у Херсонському апеляційному суді з липня 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що на оприлюднених нардепом Гео Леросом "плівках" зафіксовано розмову осіб, які не мають жодного відношення до Офісу президента, заявила Мендель. За її словами, на них присутня "суб’єктивна образлива думка приватної особи".