"Уже не смішно": Мендель видала новий "перл" про "страшного" Зеленського

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель знову оскандалилася в мережі, опублікувавши недоречний пост про трагедію з українським лайнером МАУ в Ірані.

"Це так страшно... Президент терміново повертається до Києва", – написала вона в середу, 8 січня і нарвалася на глузування.

На неоднозначне формулювання звернула увагу народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко. "Якби в наші старі часи в АП в пресслужбі хтось таке написав, це було б страшно. Ні, це було б так страшно, що навіть страшно собі уявити. Це безумство висить вже з 9:00, до речі, страшно, що ніхто не підправив. Що ще страшного має написати це чудо-юдо на цій страшно відповідальній посаді, щоб її зупинили?" – посміялася парламентарка.

Прокоментував і журналіст Денис Безлюдько. "Хоррору вам у стрічку. Прямо мороз по шкірі... Дівчинка-дівчинка, президент вже в твоєму місті... А взагалі вже навіть не смішно. Що вона ще повинна зробити, щоб її нарешті прибрали з ефіру?" – обурився він.

"Юлько, не сц*", – потролила Мендель волонтерка Маруся Звіробій.

Долучилися до обговорення і інші користувачі. "Малося на увазі, страшно, що відпустка перервалася", "Темні часи настали", "Воно якесь неосвічене", "Шухер, президент у Києві!", "Але ж дитина права", "Аятоли зіпсували відпочинок", – зіронізували в коментарях.

Мендель видала "перл" про "страшного" Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці також закликали "забрати у Мендель Facebook". Вона написала, що Зеленський поставив завдання відкрити кримінальне провадження за фактом катастрофи літака, однак у глави держави немає таких повноважень.

Осоромився і сам президент, поставивши на заставку в соцмережі свічку і залишивши там же радісне фото.

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