Меморіальний центр 'Бабин Яр' запросив студентів взяти участь у конкурсі 'Зберігаючи пам'ять про Голокост'

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" оголосив Третій всеукраїнський конкурс наукових, науково-дослідницьких проєктів студентів і аспірантів "Зберігаючи пам’ять про Голокост".

Як повідомили у пресцентрі установи, конкурс проходить за сприяння Міністерства освіти і науки України. Цьогорічний конкурс приурочено до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, який щорічно відзначається 27 січня.

"Конкурс "Зберігаючи пам'ять про Голокост" проводиться з 2018 року з метою пошуку і підтримки талановитої молоді, залучення її до вивчення та дослідження історії Голокосту. У 2019 році у конкурсі взяло участь більше 30 студентів та аспірантів закладів вищої освіти з різних регіонів України", – сказано у повідомленні.

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" закликав подаватися на конкурс студентів, які здобувають освіту за освітнім ступенем бакалавра (3-4 курс), магістра та аспіранта.

Розглядаються наукові й науково-дослідницькі проєкти з гуманітарних та суспільних наук: історії, філософії, права, психології, соціології, політології, релігієзнавства, культурології та інших, пов’язаних з тематикою конкурсу.

Перший етап – подача заявок. Всі охочі взяти участь у конкурсі надсилають заявку на участь та анотацію конкурсної роботи на електронну адресу: education@babynyar.org до 15 грудня 2020 року.

Другий етап – подання конкурсних робіт на розгляд журі від учасників, які пройшли перший етап до 15 січня 2021 року. Третій етап – презентація та захист проєктів онлайн 28 січня 2021 року, визначення та нагородження переможців.

Переможці конкурсу отримають грошову винагороду у розмірі:

I місце – 5600 гривень;

II місце – 3500 гривень;

III місце – 2500 гривень.

Головний переможець зможе пройти стажування у Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр", щоб реалізувати свій проєкт спільно з командою Меморіалу.

Детальніше про конкурс та вимоги щодо робіт – за посиланням.