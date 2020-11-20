Будівництво Меморіалу на Алеї Героїв Небесної Сотні досі не розпочато через ухвалу суду від 2019 року, якою було заборонено будь-які дії на цій ділянці.

Про це на свої сторінці у Facebook написав народний депутат від партії "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович. Він зазначив, що обшуки у Музеї Революції Гідності 19 листопада СБУ провела саме через те, що будівництво Меморіалу досі не почалося. Зазначимо, у розпорядженні OBOZREVATEL є копія відповідної ухвали суду (щоб подивитися, доскролльте до кінця).

"Тобто, СБУ звинувачує Музей у виконанні рішення, ухваленого ГПУ. Таким чином вже не просто продовжують блокувати спорудження Меморіалу, але намагаються скомпрометувати саму його ідею, звинувачуючи чи то у невикористанні коштів, чи то у зловживанні ними", – написав він.

В'ятрович нагадав, що він особисто разом із Українським інститутом національної пам'яті та Музеєм Революції Гідності робили усе для встановлення Меморіалу.

"Намагалися узгодити дії з прокуратурою, аби почати спорудження Меморіалу після завершення слідчих дій на Алеї Героїв Небесної Сотні. Спершу навіть успішно: слідчий ГПУ Горбатюк вийшов із нами на спільну пресконференцію у липні 2018, де публічно зобов‘язався завершити свою роботу на місці до жовтня. Він не виконав зобов’язань ні до того часу, ні протягом наступних півроку. У 2019 ми отримали кошти, яких так важко добивалися, і зобов’язані були почати їх використовувати, розпочавши спорудження. В травні почали роботи, плануючи відкрити Меморіал до Дня незалежності", – написав він.

Далі, за словами політика, Горбатюк ініціював арешт ділянки рішенням суду, його позицію підтримала група активістів, які оголосили будівництво пам’ятника спробою зірвати слідство і приховати вбивць майданівців.

"Вони демонстративно рознесли будівельний паркан, створивши картинку громадської підтримки дивному рішенню Горбатюка. Дивному тому, що, йдучи щодня Алеєю до офісу, я так і не бачив роботи слідчих, які наче хотіли завершити свою роботу. Врешті минав час – змінилася влада країни, керівництво УІНП, звільнили Горбатюка, беркутівців віддали Росії. Незмінним залишилося тільки рішення суду, яким заборонені будь-які роботи на Алеї. В результаті ми отримали те, про що застерігали: ні результатів слідства, ні Меморіалу", – зазначив В'ятрович.

Ухвала Апеляційного суду

Ухвала Апеляційного суду

Ухвала Апеляційного суду

Ухвала Апеляційного суду

Володимир В'ятрович / Facebook

Володимир В'ятрович / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в Національному музеї Революції Гідності 19 листопада правоохоронці провели обшук. Пізніше стала відома його причина.

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