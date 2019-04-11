Медведчука спіймали на брехні: у Путіна відкинули переговори про "повернення" Донбасу

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі зі своїм кумом, головою політради партії "Опозиційна платформа – за життя" Віктором Медведчуком, не заявляв про підтримку плану останнього щодо автономії для "Л/ДНР".

Про це повідомив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, передає УНІАН. Уточнюється, що розмова відбулася минулого тижня (1-7 квітня – Ред.).

"Ні, мені не відомо про якусь концепцію, на яку погодився Путін. Я не маю такої інформації", – відповів він на запитання, чи правдива заява Медведчука про підтримку Москви.

Путін і Медведчук Гордон

Так, 9 квітня Медведчук запевнив, що угруповання "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії, на що вже нібито дала згоду Росія.

Український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook пояснив нестиковку в заяві Медведчука.

"Як же це так! Навіть свого кума в Кремлі не підтримали! А все чому? Не збираються "не брати" деокупувати Донбас. Вони готові тільки торгувати ілюзією миру", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Медведчук запропонував створити автономний регіон Донбас у складі України.

ГПУ внесла в ЄРДР відомості про вчинення Медведчуком кримінальних злочинів – посягання на територіальну цілісність України і державної зради.

Медведчук у свою чергу звинуватив ГПУ в політичних репресіях.

Те що, план Медведчука може бути реалізований, визнав навіть екс-ватажок "ДНР" Олександр Ходаковський. Він заявив, що цю ідею активно просувають президенту Росії Володимиру Путіну.

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