Медсестри зі заходу та сходу України розповіли про найважче у боротьбі з коронавірусом

Медсестри зі Сходу і Заходу України зі стажем роботи понад 20 років розповіли, що вважають найважчим у боротьбі із коронавірусною інфекцією.

Наталія Ліхошерстова працює у лікарні міста Косів на Прикарпатті, а Юлія Бобришева – у Станиці Луганській на Донбасі, пише BBC News Україна. На думку медсестер, найскладніше – це програвати боротьбу за життя пацієнтів.

За словами Ліхошерстової, через пандемію роботи у лікарів і медсестер стало набагато більше ніж раніше. Комунікація із хворими, які підозрюють у себе або щойно дізналися про свій діагноз, – великий психологічний тиск, це забирає дуже багато енергії, розповіла вона.

Тож емоційне виснаження та професійне вигорання медсестра назвала однією з найбільших проблем медичних сестер у часи пандемії.

Вона розповіла, що медсестри мають захист – костюми, окуляри, щитки, але часто самі пацієнти наражають медперсонал на небезпеку. Наприклад, викликають через гіпертонічний криз, а насправді доводиться стикатися з задишкою та підвищеною температурою, що може свідчити про коронавірус.

Через це багато працівників медустанов заражаються та приносять інфекцію додому, у свої родини.

У лікарнях багато хворих перебуває на кисневій терапії, у них весь час потрібно перевіряти сатурацію, міряти температуру. Тож навантаження на медсестер просто шалене, наголосила Наталя.

"Коли я чую, як люди жаліються на маски, хай спробують відпрацювати одну зміну у костюмі. Коли знімаєш костюм, то весь мокрий", – підкреслила вона.

Найважчим у свої роботі медсестра назвала те, що все частіше доводиться втрачати пацієнтів.

"Я дуже прошу, щоб люди подумали про це. Подумали про те, що одягнувши маску, тримаючи дистанцію, миючи руки, ви захищаєте не когось чужого, а своїх рідних", – наголосила вона.

За словами Юлії Бобришевої, ситуація з коронавірусом на Луганщини дуже напружена, люди Станиці хворіють масово, зокрема і лікарі. Великі труднощі виникають із тим, щоб відправити пацієнта до лікарні, оскільки місць не вистачає.

Медсестри на зв'язку з пацієнтами цілодобова, розповіла вона, вимикати телефони не мають права.

Щодня Юлія відвідує по кілька хворих на коронавірусну інфекцію, перевіряє їхній стан. До деяких доводиться ходити кілька разів.

На думку Юлії, первинній медицині зараз приділяють менше уваги та грошей ніж треба.

"Медсестри важливі для пацієнтів, як і лікарі, але ставлення до нас зовсім інакше", – сказала вона. І поскаржилася на те, що медикам первинної ланки не передбачені надбавки за роботу з коронавірусними пацієнтами. Медсестри отримують мінімальну зарплатню, у Юлії, за її словами, оклад 3,2 тис. грн, на місяць виходить 5,2 тис. грн з доплатами. Навіть вакцину від грипу довелося купували власним коштом.

Пережити складні часи Юлії допомагає заспокійливе.

"Я зараз приймаю заспокійливі, щоб зустріти людину з добром. Я не маю права показувати, що мені страшно", – наголосила вона.

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