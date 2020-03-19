Медсестра Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району Ніна Козловська жорстко звернулася до влади України. Вона вимагає вирішити проблему з нестачею захисних костюмів для медиків, які обстежують людей з підозрою на коронавірус.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Свій крик душі жінка опублікувала на особистій сторінці у Facebook і адресувала його президенту Володимиру Зеленському, Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем, голові МОЗ Іллю Ємцю і всьому міністерству загалом.

"Скажіть, чому не виконуються ваші обіцянки і накази? Ми нічим не забезпечені. Нас залишили сам-на-сам. З нас зробили смертників-камікадзе. Вам не соромно, що лікар-інфекціоніст просить у людей про допомогу?! У відділення звозять людей з підозрою на коронавірус, а подивіться на костюм лікаря!" – обурилася медсестра.

Ніна Козловська Facebook Ніни Козловської

Також вона поскаржилася на те, що про підвищення зарплат не йдеться, медики не захищені й, до того ж, змушені працювати із жорстким браком персоналу без доплати за перепрацювання.

"Грошей немає, але ви тримайтеся!" Я сама сьогодні працюю за трьох: старшу, постову і маніпуляційну. Залишилися дійсно патріоти своєї професії – смертники! У вас совість є?!! Запам'ятайте, ви теж не вічні!!! І соромно блокувати людей!!! Звертаюся до мешканців Київської області: допоможіть, будь ласка, інфекційному відділенню ЦРЛ Києво-Святошинської райради з протичумними костюмами", – написала Козловська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше про цю проблему написав педіатр Євген Комаровський. Він попередив, що короанвірус може "добити" медиків України, оскільки вони практично ніяк не захищені при роботі з хворими або тими, у кого підозрюють небезпечну інфекцію.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!