Медсестра пояснила, як найкраще спати для здоров'я.

Австралійська медсестра і фахівець з антивікового лікування Мадлен Калфас розповіла, чому спати на спині – ідеальне положення.

Згідно з дослідженнями, 92 відсотки людей вночі не сплять в правильному положенні, що може призвести до проблем зі здоров'ям, болів в м'язах або ригідності шиї, пише Daily Mail.

Калфас сказала, що сон на спині може допомогти при головних болях, запобігти появі зморшок, полегшити тиск в носових пазухах і допомогти із загальним вирівнюванням хребта – і ви можете навчитися робити це, підклавши подушку під коліна, щоб зняти тиск на спину.

Дві подушки також можна використовувати під головою, щоб полегшити дихання і додати підтримку, але це положення для сну не рекомендується тим, у кого проблеми з попереком.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені назвали напої, які допомагають поліпшити сон.

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