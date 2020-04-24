Медреформа знищить медицину в Україні – Тодуров

За медичною реформою, яка проводиться в Україні, стоять інтереси західних корпорацій, що чекають на збанкрутування українських клінік.

"Люди, які сьогодні ухвалюють рішення, – приймають сигнали з іншого боку. І ці сигнали жодним чином не відповідають інтересам українських пацієнтів", – заявив у ефірі телеканалу ZIK Заслужений лікар України Борис Тодуров (проскрольте новину до кінця, щоб подивитися відео).

"Реформу запускали люди, які до медицини мали дуже опосередковану причетність, люди, які лобіювали зовсім інші цілі в Україні. І вони домоглися свого: сьогодні процес руйнування державної медицини отримав новий поштовх і він, на жаль, триває", – констатував медик.

За його словами, у складі Верховної Ради України восьмого і дев'ятого скликань присутні безліч лобістів західних корпорацій. У результаті ухвалених рішень близько 2 тисяч українських клінік опинилися на межі банкрутства, наголосив Тодуров.

За медичною реформою, що проводиться в Україні, стоять інтереси західних корпорацій, заявив Борис Тодуров

"Винні ті закони, які були ухвалені, їх ніхто не скасував. Закон про автономізацію, закон про гарантії державних доплат нібито за медичні послуги. Досі не виконано закон про фінансування медицини. Медицина мала отримати 5%, вона їх так і не отримала. Не було зроблено жодних кроків, щоб мотивувати медиків, зарплати не були підвищені", – сказав він.

За оцінками лікаря, в нинішній Верховній Раді практично немає людей, готових змінити ситуацію на законодавчому рівні.

"На жаль, міністр, який перебуває у виконавчій владі, сьогодні щось змінити і не виконати закон, ухвалений Верховною Радою, не в змозі, хоча він цілком адекватно розуміє цю ситуацію і звертає увагу на те, що наближається серйозна катастрофа", – наголосив Тодуров.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов назвав головним ризиком другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, масове скорочення лікарів і медперсоналу. Раніше міністр заявив, що на законодавчому рівні вже ухвалено рішення про виплату 300% зарплати бригадам екстреної медичної допомоги.