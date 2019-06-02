Медреформа в Україні: Супрун анонсувала "шоковий" період

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів в рамках медичної реформи.

Про це глава МОЗ повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Наступний рік буде перехідним і, зрозуміло, трохи шоковим, тому що буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні закриваються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають більше допомоги, отримали найбільшу інвестицію", – зазначила Супрун.

Чиновник додав, що восени 2019 року Верховна Рада повинна прийняти закон, який визначатиме пакет послуг профільних лікарів, вартість яких буде компенсувати Національна служба здоров'я. Після цього, стверджує Супрун, лікарні та поліклініки зможуть підписати з Нацслужбою здоров'я договір і отримувати оплату за послугу пацієнтам там, де вони її надають. Пацієнт, взявши напрямок у сімейного лікаря, наприклад, до кардіолога, зможе сам його вибрати, і цей лікар буде отримувати гроші за надані послуги на свій заклад.

"Це має суттєво змінити заробітну плату і для лікарів другої ланки. Звичайно, якщо їхній заклад стане неприбутковим підприємством, а керівництво лікарні підпише з лікарями новий трудовий договір", – пояснила вона.

Уляна Супрун еспресо TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун сказала, що має намір продовжити працювати в Україні, навіть якщо після парламентських виборів її усунуть з посади.

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