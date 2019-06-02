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/Суспільство

Медреформа в Україні: Супрун анонсувала "шоковий" період

1.7тЧитати матеріал російською

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що 2020 рік буде "шоковим" для лікарів в рамках медичної реформи.

Про це глава МОЗ повідомила в інтерв'ю виданню "Новое время".

"Наступний рік буде перехідним і, зрозуміло, трохи шоковим, тому що буде багато турбулентності, нерозуміння того, що відбувається. Але не буде такого, що всіх звільняють і всі лікарні закриваються. Ми поступово організуємо процес так, щоб ті лікарні, які надають більше допомоги, отримали найбільшу інвестицію", – зазначила Супрун.

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Чиновник додав, що восени 2019 року Верховна Рада повинна прийняти закон, який визначатиме пакет послуг профільних лікарів, вартість яких буде компенсувати Національна служба здоров'я. Після цього, стверджує Супрун, лікарні та поліклініки зможуть підписати з Нацслужбою здоров'я договір і отримувати оплату за послугу пацієнтам там, де вони її надають. Пацієнт, взявши напрямок у сімейного лікаря, наприклад, до кардіолога, зможе сам його вибрати, і цей лікар буде отримувати гроші за надані послуги на свій заклад.

"Це має суттєво змінити заробітну плату і для лікарів другої ланки. Звичайно, якщо їхній заклад стане неприбутковим підприємством, а керівництво лікарні підпише з лікарями новий трудовий договір", – пояснила вона.

Уляна Супрун

Уляна Супрун

еспресо TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, Уляна Супрун сказала, що має намір продовжити працювати в Україні, навіть якщо після парламентських виборів її усунуть з посади.

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Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Теги
медреформалікарімедицина
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Ш. Олег
Ш. Олег
Хм, я достаточно долго живу на свете, чтобы понимать, ЧТО значат подобные слова из уст министров… Раз уж сама Супрун заговорила о шоке, то, боюсь, простым украинцам реально мало не покажется… :( Вот же ж ёлки-палки! А ведь ещё недавно я считал, что дно уже достигнуто "реформированием" вакцинации и антитоксинов - когда корь превратилась в эпидемию, а дети начали умирать от банальных укусов гадюк - просто потому, что тупо не было сыворотки, и лечили по-старинке, гемодезом и другими солевыми растворами. Ну, тут Украине ещё повезло - гадюки не самые опасные змеи, яд у них гемолитического действия, а не нервно-паралитического, поэтому в большинстве случаев даже солёной водички хватает, чтобы человек не умер. Но при наличии специфических антитоксинов люди ВООБЩЕ не умирали бы - даже дети и старики. Я родом с Полесья, края лесов, болот и гадюк - даже при СССР смерть от укуса гадюки считалась ЧП! Умирали, да - если поздно обращались за помощью (через несколько суток, а то и через неделю, когда нога или рука уже были чёрного цвета), или если организм был очень ослаблен, но 99,9% выздоравливали! Потому что противоядие в "ягодно-грибной" сезон было в каждом ФАПе, не говоря уже о райбольницах и городах.
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Крым Андрей
Крым Андрей
А... то-есть это была ещё не Европа и всё самое интересное у скакунов впереди?
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