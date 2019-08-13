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Медовий Спас: що ні в якому разі не можна робити

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Народні прикмети на Маккавеїв, або Медовий Спас, говорять про те, що в цей день не можна голосно розмовляти.

"Не можна в цей день шумно святкувати, голосно розмовляти. Пост все ж – це момент єднання з Богом". Про це в блозі OBOZREVATEL розповіла астролог Ефа Форіна.

За її словами, так як Медовий спас збігається з початком Успенського посту, що триває з 14 по 27 серпня, це накладає обмеження на раціон харчування тих, хто постить. Традиційне пісне блюдо – так звані шулики, печиво, "яке зверху поливають медом".

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Відео з рецептом шуликів, викладене на каналі "Випічка і кулінарія" в Youtube, можна подивитися тут:

Ефа Форіна також розповіла про те, що, згідно з народним повір'ям, після 14 серпня було небажано купатися у водоймах. "Наші предки вірили, що вода в цей період вже холодна і можна застудитися", – пояснила вона.

Натюрморт з медом, ілюстрація

Натюрморт з медом, ілюстрація

Google Images

Особливе місце в святкуванні Маккавеїв відводилося маку. "У Медовий Спас збирали мак, його освячували і використовували для приготування смакоти, а також робили з нього обереги від порчі і пристріту. Господині обсипали будинки і підсобні приміщення, а також вози".

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За словами астролога, 14 серпня можна загадати бажання за допомогою меду. Під час святкової вечері, яка традиційно починається з ложки меду, перед тим, як скуштувати її, необхідно подумки подумати про те, що хотілося б мати. "І бажання неодмінно здійсниться", – пообіцяла Ефа Форіна.

Як писав OBOZREVATEL, астролог запропонувала потужний ритуал сили на Маккавеїв. Раніше вона прокоментувала пророцтво Ванги про кінець світу.

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Теми
Ексклюзив Православний Cпас
Особа
Ефа Форіна
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