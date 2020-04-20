Медиків з COVID-19 в Україні в рази більше, вони можуть заражати пацієнтів – Богомолець

Інфікованих коронавірусом медиків в Україні значно більше, ніж за офіційною статистикою.
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Як заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL заслужений лікар України Ольга Богомолець, на сьогоднішній день інформація про понад 800 медиків з COVID-19 не відповідає дійсності.
Ольга Богомолець
"Я абсолютно впевнена, що інфікованих медиків значно більше. Їх просто не перевіряли", – зазначила вона.
За словами Богомолець, медики можуть стати джерелом інфікування, навіть не знаючи про це.
"І не тільки медики, які працюють в інфекційних лікарнях. Вони більш-менш хоча б усвідомлюють це. Медики, які працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, які працюють в лікарнях швидкої допомоги", – додала лікар.
Вона вважає, що тестування на COVID-19 необхідно починати з тих, хто перебуває в постійному контакті з людьми.
"Лікарі, які працюють, медсестри, які працюють, лікарі та водії бригад швидкої допомоги, поліцейські. Тобто вся наша критична інфраструктура", – підкреслила Богомолець.
На її думку, такі тести потрібно проводити раз на тиждень.
"Це необхідно робити перед вихідними днями, в п'ятницю, щоб на неділю-понеділок вже був готовий тест, щоб вчасно усунути людину від роботи, вчасно відправити на ізоляцію", – завершила лікар.
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