Медиків з COVID-19 в Україні в рази більше, вони можуть заражати пацієнтів – Богомолець

Інфікованих коронавірусом медиків в Україні значно більше, ніж за офіційною статистикою.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як заявила в інтерв'ю OBOZREVATEL заслужений лікар України Ольга Богомолець, на сьогоднішній день інформація про понад 800 медиків з COVID-19 не відповідає дійсності.

Ольга Богомолець

"Я абсолютно впевнена, що інфікованих медиків значно більше. Їх просто не перевіряли", – зазначила вона.

За словами Богомолець, медики можуть стати джерелом інфікування, навіть не знаючи про це.

"І не тільки медики, які працюють в інфекційних лікарнях. Вони більш-менш хоча б усвідомлюють це. Медики, які працюють в бригадах екстреної медичної допомоги, які працюють в лікарнях швидкої допомоги", – додала лікар.

Вона вважає, що тестування на COVID-19 необхідно починати з тих, хто перебуває в постійному контакті з людьми.

"Лікарі, які працюють, медсестри, які працюють, лікарі та водії бригад швидкої допомоги, поліцейські. Тобто вся наша критична інфраструктура", – підкреслила Богомолець.

На її думку, такі тести потрібно проводити раз на тиждень.

"Це необхідно робити перед вихідними днями, в п'ятницю, щоб на неділю-понеділок вже був готовий тест, щоб вчасно усунути людину від роботи, вчасно відправити на ізоляцію", – завершила лікар.

Раніше OBOZREVATEL розповідав три історії про медиків, які програли бій з пандемією коронавірусу.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся