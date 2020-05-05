Медикиня поділилася несамовитими записками пацієнтів, підключених до ШВЛ
У мережі опублікували записки з одкровеннями пацієнтів, які протягом тривалого часу пролежали в лікарні, перебуваючи на апараті штучної вентиляції легенів.
Їхні несамовиті побажання і прохання, написані нерозбірливим почерком на шматочках паперу, зберегла медикиня Галина Краснопьорова. Про це повідомляють "Такі справи" (щоб подивитися знімки, доскрольте новину до кінця).
Зазначається, що іноді на апараті ШВЛ лежать тижнями і місяцями. Весь цей час людина практично не має можливості спілкуватися з іншими, не може покликати, попросити, поскаржитися, запитати про те, що її турбує, адже говорити з трубкою в горлі неможливо.
За словами медикині, незважаючи на те, що багато людей перебувають у повній свідомості, у них не вистачає сил на найпростіші дії: підняти голову від подушки, кивнути, відкрити очі. Тому персонал лікарень придумує різні способи, щоб налагодити хоча б найпростішу комунікацію з такими пацієнтами.
Так, одні з них ледве можуть моргнути або трохи поворухнутися, реагуючи на запитання, але у деяких все ж виходить написати на папері про те, що їх хвилює.
"Останні декілька років я приносила з роботи додому такі записки. Просто не могла змусити себе викинути їх, знаючи, як важко далося кожне написане слово. Багато з тих, із ким я вела це вимушене листування, давно одужали і забули цей час, як страшний сон. Якщо людина не одужала, а померла, то такі записки, по суті, стають останніми її словами або справою в житті", – зізналася медикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами медиків, виписані з реанімації пацієнти, які були підключені до апарату ШВЛ, часто відчувають посттравматичний стресовий розлад, у багатьох може розвинутися психоз і з'являються галюцинації.