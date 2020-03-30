Весь колектив інфекційного відділення міської лікарні №1 в Житомирі пригрозив написати заяви про звільнення. Причиною стали хибні звинувачення в корупції з боку мера Сергія Сухомлина.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про скандальну ситуацію написала на своїй сторінці у Facebook співробітниця медустанови Людмила Алфьорова.

"Весь колектив інфекційного відділення пише заяви на звільнення у зв'язку з несправедливими звинуваченнями в корупції і поборах працівників відділення і неможливістю виконувати свої функціональні обов'язки! Вимагаємо від мера Житомира Сухомлина публічного вибачення і спростування звинувачень на адресу медпрацівників інфекційного відділення!!!" – обурилася медичка.

Мер Житомира одразу ж відреагував на скандал і в коментарі "Житомир.info" запевнив, що вже владнав конфлікт з медиками.

Медики Житомира Facebook Людмили Алфьорової

"Лікарів інфекційного відділення образила ситуація довкола інформації про благодійні внески, але тільки завдяки цим внескам у них був запас матеріалів на перших порах. Я зустрівся з колективом, ми обговорили ситуацію: люди готові працювати, я їм за це дуже вдячний, вони справжні патріоти" , – сказав Сухомлин.

Разом з тим, мер Житомира додав, що виправдовує "благодійні внески" в лікарнях, яким не вистачає фінансування, але проти того, щоб зараз брали гроші за тести на коронавірус, і закликає підтримати медиків.

"Якщо взяти державний бюджет, то він забезпечує фінансування лікарень тільки на заробітну плату та й то не в повному обсязі – частину коштів щорічно зі свого бюджету виділяє місто", – зазначив він.

"Що стосується забезпечення необхідними медикаментами, то за рахунок міського бюджету забезпечуються тільки приймальні відділення і дитяча лікарня. Тому лікарі просто змушені звертатися до людей і брати матеріальну допомогу, так звані "благодійні внески", які йдуть на рахунок лікарні, на рахунок тих відділень, де перебувають пацієнти", – додав Сухомлин.

Нагадаємо, що 27 березня мер Житомира заявив, що знає про те, в міській лікарні №1 з пацієнтів вимагають "благодійні внески" за експрестести на коронавірус. За це він пообіцяв оголосити догани головному лікарю і завідувачці інфекційним відділенням. Крім того, Сухомлин запевняв, що всі гроші повернуть пацієнтам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в брехні Сухомлина звинуватив житомирянин Вадим, який нібито приховав, що заразився коронавірусом, а зараз все ж проходить лікування від COVID-19 в міській лікарні №1.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!