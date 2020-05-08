Медики Запорізької області отримали другу партію засобів захисту від Фонду Порошенка

Чергову партію захисних костюмів від Фонду Порошенка передали 8 травня у три медзаклади Запоріжжя. КНП "Міська лікарня № 2" та КНП "Пологовий будинок № 4" отримали по п’ятдесят захисних костюмів та комплектів окулярів, Обласній інфекційній клінічній лікарні передали 100 захисних костюмів та 20 комплектів окулярів. Про це повідомляється на сайті політичної партії "Європейська Солідарність".

Як повідомляється на сайті політсили, Обласна інфекційна лікарня вже вдруге отримує допомогу від Фонду Порошенка, перші сто захисних костюмів у медзаклад привезли в квітні. Директор КУ "Обласна інфекційна клінічна лікарня" Володимир Шинкаренко розповів, що медики користуються костюмами з першої партії. Засобами захисту лікарі задоволені.

Володимир Шинкаренко, директор КУ "Обласна інфекційна клінічна лікарня"

"Ми вдячні добрим людям з добрим серцем, на сьогоднішній день це – представники Фонду Петра Порошенка, які привезли до нас в лікарню захисний одяг та захисні окуляри для того, щоб наш персонал в роботі відчував себе комфортно і захищено. Наші співробітники задоволені костюмами, на сьогоднішній день вони використовуються в роботі", – зазначив Шинкаренко.

Друга партія засобів захисту, які Фонд Порошенко придбав для Запорізької області, склала 500 костюмів та комплекти окулярів. Вони були розподілені між 8 медзакладами регіону. Допомогу отримали лікарні Запоріжжя, Бердянська, Приморська та Мелітополя.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!