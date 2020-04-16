Медики з Волині підірвали мережу "антикоронавірусним" танцем. Веселе відео

У мережі набирає популярність відео так званого "антикоронавірусного" танцю від медиків Луцького центру первинної медичної допомоги.

На ньому лікарі і медсестри влаштували запальні танці в захисних костюмах і масках (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами медиків, так вони намагаються зберігати бадьорий настрій і шукати позитив навіть в складних обставинах. У танці брали участь близько 20 осіб: лікарі, медсестри та адміністрація центру. Після карантину медики збираються зняти вже "повнометражний кліп".

"Ідея у нас виникла колективна, щоб трохи обстановку, яка зараз відбувається в Україні і між лікарями, розвіяти. Показати, що є позитивні моменти. Можна займатися фізичною реабілітацією при коронавірусі, зміцнитися. Челлендж запустити, щоб лікарі піднімали настрій собі", – розповіла фахівець Центру реабілітації учасників бойових дій при Луцькому центрі первинної медичної допомоги Василиса Вітовщик, повідомляє "Суспільне".

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов і лікарі-інфекціоністи звернулися до українців з проханням не відноситися легковажно до коронавірусної хвороби і не піддаватися помилковому почуттю безпеки.