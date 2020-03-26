У Тернопільській області медики видали тіло чоловіка, який помер від коронавірусу, в мішку і не пояснили родичам як правильно поховати його.

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Про це розповіла дочка 68-річного померлого Анна Поліщук, передає "Радіо Свобода" (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

Вона зазначила, що з лікарні зателефонували її сестрі і сказали приїхати зі своїм транспортом і труною, щоб забрати померлого. При цьому тіло винесли з лікарні в мішку і закрили двері. Щоправда нести його до машини допомогла медсестра.

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"Батько важив 100 кг. Поклали тіло тата самі в труну, не маючи ніякої захисного одягу. Коли сестра дзвонила в лікарню, їй сказали, що медперсонал НЕ буде себе наражати на небезпеку. А далі труну не могли в бус засунути. Тоді вже дзвонила до головного лікаря, а він порадив просити людей. Але все тікали. Лише через 2 години вийшов лікар в захисному костюмі і допоміг труну поставити в машину", – Поліщук.

За словами жінки, люди в селі боялися навіть викопати могилу. Допоміг мер Монастириська, він знайшов людину, яка викопав могилу.

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"Опускали тіло мер, його заступник, голова сільської ради і мій шурин. Сестра світила телефоном, а вони закопували яму, бо був вечір", – зазначила Поліщук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області підтвердили вже 24 випадки захворювання на коронавірус. З них плюс 9 заражених – тільки за останню добу.

Всього кількість хворих на коронавірус в Україні зросла до 196. За добу виявлено 40 нових інфікованих. П'ятеро людей померли.

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