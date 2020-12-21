Медики в Україні, які перехворіли на COVID-19, масово залишилися без страхових виплат

В Україні з 33 тисяч медпрацівників, які перехворіли на коронавірус, тільки 8 тисяч дійшли до розгляду комісії зі страхових виплат.

Як повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, про це заявив на пресконференції начальник управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду соціального страхування Сергій Таровик (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, для більш оперативного розгляду бракує епідеміологів, інфекціоністів та профпатологів, які потрібні для оформлення документів.

Таровик зазначив, що підставою для комісії визнати, що нещасний випадок пов'язаний з професійною діяльністю, є тільки висновок епідеміологічного розслідування МОЗ.

При цьому 17 тисяч медиків не отримали акти епідеміологічних розслідувань, а у близько 6 тисяч немає діагнозу гострого професійного захворювання.

Поки що МОЗ обіцяє ухвалити новий порядок епідрозслідування і тим самим прискорити процес оформлення страхових виплат.

Всього з початку пандемії Фонд соцстраху виплатив медикам майже 94,5 млн грн. З 53 смертельних випадків у зв'язку з COVID-19 за виплатами звернулися 41 раз.

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