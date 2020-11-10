Медики в Мелітополі показали, на які жертви йдуть заради порятунку пацієнтів із COVID-19. Фото

Медики Мелітополя Запорізької області продемонстрували свою екіпіровку, в якій їм доводиться працювати заради порятунку пацієнтів із коронавірусом (COVID-19) в інфекційних шпиталях.

Як пише РІА Мелітополь, одне з випробувань – робота в захисному костюмі. Перед входом у червону зону, де лежать інфіковані коронавірусом, кожен одягає спеціальний захисний костюм. Він одноразовий і не пропускає повітря. Під нього – одноразовий бавовняний костюм, які носять хірурги (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після зняття костюмів – спіднє можна викручувати, особливо влітку", – йдеться в публікації.

Працюють лікарі по змінах тривалістю 4 години. Весь цей час вони не можуть піти в туалет, так як це ризик заразитися. Терплять і працюють. Іноді доводиться працювати більш ніж 4 години, коли великий наплив пацієнтів.

"У рекомендаціях написано, що медики повинні бути в памперсах і костюмах, але у нас памперси не вдягають. Працюють бригадами по 4 години, потім 4 години відпочивають, потім знову змінюють один одного", – розповіла начальниця Мелітопольського міськздороввідділу Лариса Сиприкіна.

Ще один мінус – робота в окулярах і масках. Окуляри запотівають і до цього треба звикнути. А від постійного носіння маски з'являється висип на обличчі.

"Жінки-медики просто плачуть, коли дивляться в дзеркало. Вони вже забули, що таке косметика, так як постійно в масках. Плюс на обличчі висип", – перерахувала недоліки роботи Саприкіна.

За її словами, сьогодні в місті дефіцит медичних працівників, тому що вони, як і пацієнти, хворіють.

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