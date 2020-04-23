Медики в Бердичеві масово заразилися коронавірусом: розпочато розслідування

Суспільство 14:48, 23.04.2020

У Бердичеві Житомирської області коронавірусом COVID-19 за добу заразилися дев'ять медиків.

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Як повідомив на брифінгу глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко, в середу було зафіксовано 17 нових випадків коронавірусу, з них 9 – медичні працівники в Бердичеві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

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"Сьогодні туди поїхала комісія управління охорони здоров'я обласної адміністрації розбиратися, чому медичні працівники стали осередком поширення коронавірусу", – зазначив він.

За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА Миколи Суслика, всього в регіоні інфіковані 55 медиків. Їх стан задовільний, тільки троє перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 23 квітня в Житомирській області зафіксовано 304 випадки COVID-19.

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