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23 квітня • оновлено в 15:09
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Медики в Бердичеві масово заразилися коронавірусом: розпочато розслідування

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У Бердичеві Житомирської області коронавірусом COVID-19 за добу заразилися дев'ять медиків.

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Як повідомив на брифінгу глава Житомирської ОДА Віталій Бунечко, в середу було зафіксовано 17 нових випадків коронавірусу, з них 9 – медичні працівники в Бердичеві (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація

Ілюстрація

"Сьогодні туди поїхала комісія управління охорони здоров'я обласної адміністрації розбиратися, чому медичні працівники стали осередком поширення коронавірусу", – зазначив він.

За словами начальника управління охорони здоров'я ОДА Миколи Суслика, всього в регіоні інфіковані 55 медиків. Їх стан задовільний, тільки троє перебувають на стаціонарному лікуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 23 квітня в Житомирській області зафіксовано 304 випадки COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
лікарі медики вірус
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