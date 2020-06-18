На сайті президента України 17 червня була зареєстрована петиція від Об'єднаної профспілки залізничних лікарень. Володимира Зеленського медики просять втрутитися і допомогти їм домогтися обіцяного центральною владою тестування працівників медичних установ за допомогою точних ПЛР-тестів.

Як випливає з петиції, всупереч неодноразово озвученим вищими посадовими особами держави обіцянкам максимально захистити українських медиків у період епідемії коронавируса, в "Укрзалізниці" до цих пір не почалася закупівля ПЛР-тестів для співробітників відомчих лікарень. При цьому, Україна займає лідерські позиції в світі за кількістю хворих COVID-19 медиків: серед підтверджених випадків захворювання кожен п'ятий – співробітник системи охорони здоров'я.

Згідно викладеної в петиції інформації, в зриві закупівель ПЛР-тестів співробітники залізничних лікарень звинувачують керівника Центру охорони здоров'я УЗ Наталя Белінська. Саме від неї у відповідь на запитання з приводу тестування медики УЗ чули рекомендацію купувати ПЛР-тести за власні гроші – що вони і роблять з першого дня епідемії.

Крім зриву тестування, Белінську підписанти петиції звинувачують у намірах зруйнувати систему відомчих залізничних лікарень і підозрюють, що під виглядом пошуку "інвесторів" вона готує все 8 лікарень до продажу за безцінь. При цьому, питання з плановими і щоденними оглядами співробітників УЗ у разі ліквідації лікарень ніхто навіть не намагається вирішити. Хоча від цього залежить здоров'я і життя не тільки персоналу УЗ, але і пасажирів, які користуються послугами залізниці в Україні.

Від президента Зеленського підписанти петиції очікують втручання в ситуацію з повним зривом ПЛР-тестування у відомчих лікарнях УЗ, сприяння притягнення винних у цьому зриві до відповідальності, а також звільнення Белінської як людини, яка продемонструвала свою невідповідність займаній посаді.

"Не чекайте 25 тисяч підписів. Бо коронавірус точно їх не чекатиме, і продовжить вражати наших колег. Йдеться, без перебільшення, про життя людей. Про наші життя", – емоційно резюмували автори петиції.

Детальніше про складну ситуацію, в якій опинилися медики 8 відомчих лікарень УЗ, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.