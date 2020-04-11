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12 квітня • оновлено в 01:16
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Медики розповіли про зв'язок марихуани та коронавірусу

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Щоденне куріння марихуани пошкоджує легені і збільшує ризик інфікування коронавірусом COVID-19.

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Про це розповіли медики Американської асоціації легень, повідомляє CNN. Вони пояснили це особливістю горіння рослини.

Куріння марихуани збільшує ризик інфікування коронавірусом

Куріння марихуани збільшує ризик інфікування коронавірусом

"Марихуана горить за нижчої температури, ніж звичайна сигарета. Тому людина вдихає певну кількість неспалених рослинних частинок. Це подразнює легені так само, як пилок амброзії чи цвіт дерев. Легені стають більш чутливими, у тому числі й до легеневих хвороб", – зазначив головний лікар асоціації Альберт Ріццо.

Дослідження також показало, що курці марихуани ризикують захворіти на бронхіт, який може стати хронічним.

"Курці наражають себе на хронічні захворювання легень. Відповідно, їх теж потрібно відносити до групи підвищеного ризику захворювань Covid-19", – зазначили медики.

Вони попередили, що перші ознаки пошкодження легень у пацієнта можуть проявитися вже за тиждень після куріння марихуани, і наголосили, що вона не лише заспокоює, а й часто здатна викривити реальність та змінити мислення. А це не принесе жодної користі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, біологиня заявила, що 30% населення України має імунітет проти коронавірусної інфекції.

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Тег
куріння
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Что курили авторы этого бреда) (
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Mega Death
Mega Death
Мешайте с табаком и всё будет ок
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К. Сергей
К. Сергей
КГ/АМ
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