Медики про ситуацію з COVID-19 у Харкові: лікарі розбіглися, швидкі стоять десятками, а у нас немає нічого

У Харкові лікарня №25, яка нещодавно стала приймати хворих з коронавірусом, виявилася до цього неготовою – медики почали звільнятися, а пацієнти – скаржитися на те, що до них ніхто з лікарів не приходить.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Колапс в 25 лікарні трапився через великий наплив пацієнтів – вже в перші дні там були заповнені всі 100 місць, які виділили для хворих на CОVID-19.

"Наша робота перетворилася на справжнє пекло. Жодних захисних костюмів у нас немає, жодних респіраторів немає. Тільки одноразові маски. Медсестри пишуть заяви, тому що не хочуть самі заразитися і наразити на небезпеку своїх близьких. Невже керівництво міста, лікарні не знало, що ми рано чи пізно теж будемо приймати пацієнтів з коронавірусом? Кинулися хоча б за одноразовими халатами, а їх – кілька штук. Сказали, носіть їх цілий день", – розповів OBOZREVATEL медпрацівник 25-й лікарні.

За словами ще однієї співробітниці, захист від коронавірусу (халати, рукавички, респіратор) вона купувала сама.

"Я можу ще купити собі одноразові халати, рукавички, респіратор. А що робити іншим? Лікарі просто розбіглися. Вони не пишуть заяви, але і підходити до заражених людей не хочуть. У когось діти, хтось сам в групі ризику. Швидкі вишикувалися десятками під лікарнею. А у нас немає нічого! Жодних ліків, з киснем проблема! Хоч пиши заяву і йди, бо працювати неможливо", – зазначає медик.

Лікарі скаржаться, що у них не тільки не вистачає захисту, але в лікарні немає достатньої кількості медикаментів від коронавірусу.

"Просити пацієнтів купити за свої гроші не можна, а у нас по протоколу не вистачає медикаментів. Тому лікуємо тим, що є. І проблема з киснем, його не вистачає на всіх", – поділився на умовах анонімності один з лікарів.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні №4, у якій проходять лікування пацієнти із коронавірусом, за дві доби двоє чоловіків наклали на себе руки.