Якщо антибіотики – препарати для лікування бактеріальних інфекцій – перестануть діяти, це призведе до того, що багато захворювань стануть невиліковними, і люди будуть частіше помирати після операцій від ускладнень.

Крім того, це викличе важкі економічні наслідки, розповіли на сторінці Центру громадянського здоров'я у Facebook.

"Оскільки стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів набирає обертів, ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогли", – йдеться в повідомленні.

Що буде, якщо антибіотики перестануть діяти:

бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою;

під час пологів частіше помиратимуть жінки;

лікування раку стане ще складніше, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики;

багато захворювань, що передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними;

люди частіше будуть помирати після операцій від ускладнень;

туберкульоз знову стане вироком.

Також люди стануть довше і важче хворіти, а лікування коштуватиме дорожче.

"Це не зможе не відбитися на кількості робочої сили й швидкості економічного зростання країни та світу. Важко собі уявити таке життя за часів айфонів і трансляції запуску SpaceX", – відзначили в ЦГЗ.

Медики пояснили, як може змінитися світ без антибіотиків. ЦГЗ

Скриншот. ЦГЗ

Медики наголосили, що саме тому сьогодні так часто акцентують на тому, наскільки важливо відповідально застосовувати антибактеріальні препарати, не вірити в поширені міфи і не займатися самолікуванням.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через неконтрольоване приймання антибіотиків під час коронавірусу через 6-12 місяців Україну чекає стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту. Про це розповів головний анестезіолог МОЗ, професор Сергій Дубров.