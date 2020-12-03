Медики пояснили, як може змінитися світ без антибіотиків
Якщо антибіотики – препарати для лікування бактеріальних інфекцій – перестануть діяти, це призведе до того, що багато захворювань стануть невиліковними, і люди будуть частіше помирати після операцій від ускладнень.
Крім того, це викличе важкі економічні наслідки, розповіли на сторінці Центру громадянського здоров'я у Facebook.
"Оскільки стійкість бактерій до антибактеріальних препаратів набирає обертів, ми ризикуємо втратити можливість лікувати хвороби, які вже давно перемогли", – йдеться в повідомленні.
Що буде, якщо антибіотики перестануть діяти:
бактеріальна пневмонія стане смертельною хворобою;
під час пологів частіше помиратимуть жінки;
лікування раку стане ще складніше, адже часто під час хіміотерапії пацієнтам профілактично дають антибіотики;
багато захворювань, що передаються статевим шляхом, знову стануть невиліковними;
люди частіше будуть помирати після операцій від ускладнень;
туберкульоз знову стане вироком.
Також люди стануть довше і важче хворіти, а лікування коштуватиме дорожче.
"Це не зможе не відбитися на кількості робочої сили й швидкості економічного зростання країни та світу. Важко собі уявити таке життя за часів айфонів і трансляції запуску SpaceX", – відзначили в ЦГЗ.
Медики наголосили, що саме тому сьогодні так часто акцентують на тому, наскільки важливо відповідально застосовувати антибактеріальні препарати, не вірити в поширені міфи і не займатися самолікуванням.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, через неконтрольоване приймання антибіотиків під час коронавірусу через 6-12 місяців Україну чекає стрімка летальність від бактеріальної пневмонії або навіть від банального апендициту. Про це розповів головний анестезіолог МОЗ, професор Сергій Дубров.