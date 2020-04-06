Українцям не варто самостійно перевірятися на наявність у них коронавірусу, купуючи рекламовані в інтернеті тести вітчизняного або зарубіжного виробництва.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Медики застерігають, що в такому випадку людина, яка дійсно інфікована COVID-19, помре раніше, ніж отримає результат. Про це в коментарі "КП в Україні" розповів алерголог та імунолог Олег Назар.

"Крім того, щоб знайти нормальний тест, ще потрібно зуміти його правильно і вчасно зробити. А специфічні антитіла в крові хворого на коронавірус з'являються не одразу. Антитіло "М" – на 7-8-й день, а "G" – тільки на 14-15-й. Уявімо, людина інфікувалася вчора, антитіла у неї на момент використання тесту ще не з'явилися. І аналіз стовідсотково покаже помилковий результат: "Здорова", – пояснив медик.

Тес-системи на COVID-19 допускають до 20% лженегативних результатів

Крім цього, він підкреслив, що важлива і якість тестів, адже вони допускають до 20% лженегативних результатів. Тому те, коли робити тест і як трактувати його результат, повинен вирішувати тільки лікар.

"Не викидайте гроші на придбання такого тесту. Якщо людина розуміє, що захворіла, нехай звертається до лікарні. Там узагалі робиться два тести – на грип і коронавірус. Тому що клінічні прояви схожі. Якщо тести негативні, то є різні варіанти трактування такого результату. Але це зрозуміє лише медик", – зазначив імунолог.

За його словами, іноді людина є носієм вірусу навіть без його клінічних ознак: немає температури і кашлю. У такому випадку, якщо вона сама собі зробить аналіз, то отримає негативний результат і подумає, що здорова.

"Хоча насправді заражатиме інших. Крім того, якщо людину тестують у медустанові, їй дадуть довідку, офіційний документ. А якщо протестувала сама себе, то вона цим нікому нічого не доведе. Лише внесе більше плутанини й паніки", – підсумував Олег Назар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Сумщині у третини осіб, у яких підтверджено зараження коронавірусом COVID-19, не було ніяких симптомів цієї хвороби.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!