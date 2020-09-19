Медики не захищені, до лікарень стоять черги із швидких, але ми знаємо, що робити, – Марина Порошенко

Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні дуже тривожна, а дії влади недостатні і непрофесійні. Лікарі позбавлені захисту, а лікарні ледве справляються з напливом хворих. Про це на телеканалі "Прямий" заявила Марина Порошенко, яка очолила список партії "Європейська Солідарність" у Київраду.

"Я як лікар передбачала і бачила ті проблеми, які можуть постати перед нами. І тому з самих перших днів карантину разом з командою нашого благодійного Фонду Порошенка, і "Європейської Солідарності", і громадської організації "Справа громад" ми об’єднали свої зусилля, щоб допомогти і державі, і громадянам нашої країни якось вистояти і витримати", – зазначила Марина Порошенко.

Вона нагадала, що "ЄС" послідовно і регулярно займається допомогою медикам у протидії коронавірусній хворобі.

"Весь цей час я дуже активно відвідую лікарні. Ми постачаємо засоби індивідуального захисту для лікарів, ремонтуємо недіюче обладнання в лікарнях, постачаємо нове сучасне обладнання, забезпечуємо лікарні системами тестування на COVID-19. Я постійно підтримую зв’язок і спілкуюся зі своїми колегами лікарями. Я бачу ситуацію, яка сьогодні є в системі охорони здоров’я", – констатує Порошенко.

Вона наголосила, що європейські країни використали карантин, який був запроваджений навесні під час першої хвилі захворювання, для підготовки медичної системи до пандемії.

У "ЄС" захист та допомогу медикам вважають пріоритетом eurosolidarity.org

"Але вони його вводили з метою, по-перше, зупинити активне поширення хвороби. А по-друге для того, щоб виграти час, щоб підготувати систему охорони здоров’я, щоб вона належним чином потім рятувала хворих на COVID-19 і надавала якісну необхідну допомогу цим хворим. Що ми бачимо сьогодні в Україні? Гроші з фонду по боротьбі з COVID-19 діюча влада використовує будь-куди, але тільки не на систему охорони здоров’я", – зауважила Марина Порошенко.

Команда "ЄС" закуповувала і передавала лікарням засоби індивідуального захисту, тести та обладнання, займалася ремонтом ШВЛ eurosolidarity.org

Серед найголовніших проблем дружина п’ятого президента назвала проблеми з виявленням хвороби і відсутність алгоритму протидії поширенню COVID-19.

"Лікарі не захищені. Ми не маємо достатньої кількості тестів для того, щоб своєчасно виявляти тих, хто почав хворіти на коронавірус. І безумовно ми не можемо дивитися на це збоку. Наша команда знає, що робити, як робити. І ми йдемо у Київраду саме для того, щоб робити конкретні кроки для боротьби і обмеження поширення коронавірусу. Це має бути конкретний покроковий алгоритм, який треба запропонувати для того, щоб своєчасно виявляти контактних осіб. Щоб вони знаходилися на самоізоляції, виконували самоізоляцію, щоб вони не поширювали хворобу", – переконана Марина Порошенко.

У політсилі послідовно відстоюють необхідність посилення захисту медиків eurosolidarity.org

Вкрай важливим, на її думку, є захист лікарів та забезпечення лікарень сучасним обладнанням.

"Лікарі мають бути повністю захищеними і мати все необхідне обладнання для того, щоб допомагати хворим. Як ми сьогодні бачимо, стоять черги до лікарень із машин швидкої допомоги і вони не можуть госпіталізувати хворих, які лежать в цих машинах. Ну це просто жахлива ситуація", – обурилася Марина Порошенко.

Ще одним питанням, яке потребує негайного вирішення, вона вважає страхування лікарів від коронавірусного захворювання.

"Треба обов’язково страхувати наших лікарів. Тому що вони зараз опинилися на передовій. І якщо ми їх не підтримаємо і не застрахуємо їхні життя і їхнє здоров’я – завтра не буде кому лікувати наших громадян", – резюмувала Марина Порошенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Марина Порошенко очолила список ЄС на виборах до Київради. Тим часом наїї чоловіка, Петра Порошенка, продовжують тиснути шляхом політичного переслідування – останнім часом проти нього зареєстрували ще 15 "порожніх" справ. Про це заявив адвокат п’ятого президента.