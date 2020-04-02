Медики Могилів-Подільської лікарні на Вінниччині вирішили добровільно піти на самоізоляцію, рятуючи маленького пацієнта з коронавірусом.

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Але незважаючи на те, що вони проводили з ним поряд зміни по 12 годин, ні у кого з лікарів COVID-19 виявлений не був, написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України ("За майбутнє") Геннадій Вацак.

"Воїни світла – це про наших медиків. На фото – 4 бригади могилів-подільських медиків, які рятують життя маленького пацієнта з коронавірусом із Борівки Чернівецького району. Це вони першими в нашій лікарні вступили в бій з невидимим ворогом. Після лабораторного підтвердження COVID-19 добровільно пішли разом з дитиною на самоізоляцію", – пише парламентарій.

Біля малюка чергують 4 бригади медиків Facebook Геннадія Вацака

Біля малюка чергують 4 бригади медиків Facebook Геннадія Вацака

За його словами, медпрацівники і зараз продовжують рятувати малюка, оскільки його стан стабільно важкий. Однак, завдяки лікуванню, вже є позитивні зрушення.

"Відстоюють зміну по 12 годин! Низький уклін вам, воїни світла! Хороші новини: хлопчик у свідомості, його годують через зонд – це їхня заслуга, тих людей, яких ви бачите на фото! Ще одне чудове повідомлення: медики здорові, що підтвердила Вінницька лабораторія!" – додав Вацак.

Біля малюка чергують 4 бригади медиків Facebook Геннадія Вацака

Біля малюка чергують 4 бригади медиків Facebook Геннадія Вацака

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні госпіталізовано вже 20 дітей з діагнозом коронавірус. Крім того, заразилися 26 медиків.

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