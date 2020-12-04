Медики на Рівненщині не хочуть вмирати за копійки, їх переманюють до Польщі, – волонтерка

Лікарі в Рівненській області масово подали заяви на роботу в Польщі, тому що не хочуть ризикувати життям в Україні за мізерну зарплату.

Про це OBOZREVATEL розповіла волонтерка з Рівного Вікторія Шинкаренко. За її словами, в регіоні і так не вистачає медичних працівників, а при зарплаті в 3,5-4 тисячі гривень їх скоро зовсім не залишиться.

За словами Шинкаренко, ще в початку пандемії з лікарень Рівненщини звільнилися санітарки.

"Як правило це жінки з групи ризику. А вмирати за 3,5-4 тисячі гривень ніхто не хоче. І тепер є лікарні, де на другому поверсі тільки три санітарки", – зазначила вона.

Волонтерка додала, що 9 листопада уряд Польщі вирішив брати на роботу за спрощеною процедурою лікарів з таких країн як Україна і Білорусь.

"Тобто без всякої карти поляка. Досить досвіду роботи і диплома. Так ось на першу чергу комісії, яка розглядатиме кандидатури, заяви подали 480 лікарів. Думаю, скоро у нас медиків вже не буде при таких зарплатах і при такому відношенні", – вважає Шинкаренко.

Детальніше про ситуацію в Рівненській області можна буде почитати в статті OBOZREVATEL, яка буде опублікована протягом найближчих годин.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанова заявив, що в редакції бюджету на 2021 рік, який Кабінет Міністрів відправив на голосування до Верховної Ради, гроші на підвищення зарплати медикам не передбачені.

У документі заклали значно менше коштів на медицину, ніж потрібно: 159 млрд замість 296 млрд гривень.

Зі свого боку президент Асоціації анестезіологів Сергій Дубров заявив, що він і сам поїхав би в Польщу, щоб заробляти 300-400 тисяч гривень на рік, оскільки на обіцяні президентом Володимиром Зеленським зарплати чекати не варто.