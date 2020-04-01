Медики масово заразилися коронавірусом на Тернопільщині: стала відома причина

Медики з Монастириської районної лікарні на Тернопільщині могли масово заразитися коронавірусом на поминках від священника.

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Про це розповів керівник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук, передає "Главком". За його словами, інфікування відбулося під час прощання з 68-річним чоловіком, який помер від COVID-19.

"Багато медичних працівників, які живуть у селі Ковалівка, де відбувалося поховання, заразилося на поминках від священника", – розповів представник Тернопільської ОДА.

Богайчук стверджує, що наразі лабораторний центр та епідеміологічна служба працюють над тим, щоб всі 500 осіб, які контактували з батюшкою та з чоловіком, який згодом захворів та помер, були на самоізоляції.

"Хоча 500 – це величезна кількість людей. Не так просто встановити всіх. Хтось вчасно не сказав, де перебував, хтось узагалі приховав інформацію", – зазначив Богайчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області станом на 31 березня до 78 осіб збільшилася кількість хворих на COVID-19. Зафіксовано 18 нових випадків.

Значна частина хворих – жителі Монастириського району (58 пацієнтів).

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