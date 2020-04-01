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1 квітня • оновлено в 11:03
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Медики масово заразилися коронавірусом на Тернопільщині: стала відома причина

6.1т
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Медики з Монастириської районної лікарні на Тернопільщині могли масово заразитися коронавірусом на поминках від священника.

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Про це розповів керівник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук, передає "Главком". За його словами, інфікування відбулося під час прощання з 68-річним чоловіком, який помер від COVID-19.

"Багато медичних працівників, які живуть у селі Ковалівка, де відбувалося поховання, заразилося на поминках від священника", – розповів представник Тернопільської ОДА.

Медики масово заразилися коронавірусом на Тернопільщині: стала відома причина

Богайчук стверджує, що наразі лабораторний центр та епідеміологічна служба працюють над тим, щоб всі 500 осіб, які контактували з батюшкою та з чоловіком, який згодом захворів та помер, були на самоізоляції.

"Хоча 500 – це величезна кількість людей. Не так просто встановити всіх. Хтось вчасно не сказав, де перебував, хтось узагалі приховав інформацію", – зазначив Богайчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області станом на 31 березня до 78 осіб збільшилася кількість хворих на COVID-19. Зафіксовано 18 нових випадків.

Значна частина хворих – жителі Монастириського району (58 пацієнтів).

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Тернопіль
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Гопак Агонійний
Гопак Агонійний
Якщо медперсонал нездатен вберегтися, що чекає на простий люд, хтось розуміє?
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Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Ну так пусть поблагадорят своих заробитчан которых они тысячами пускали безконтрольно
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