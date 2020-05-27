Медики Львова першими в Україні пройшли ІФА-тестування на коронавірус: відомі результати

У Львові працівників лікарень почали тестувати на наявність коронавірусу за допомогою імуноферментного аналізу.

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Поки дослідження пройшли 40 медиків міської лікарні швидкої допомоги. Про це повідомляє ТСН.

З’ясувалося, що серед перевірених працівників медустанови антитіла до COVID-19 виявили в сімох. А це означає, що вони вже перехворіли на вірус.

У Львові медики пройшли ІФА-тестування на COVID-19

Водночас підкреслюється, що в чотирьох із семи медиків раніше були клінічні прояви хвороби та позитивний ПЛР-тест. Тоді як інші троє перехворіли безсимптомно.

Як пояснив медичний директор Львівської лікарні швидкої допомоги Іван Миськів, перші зразки були відібрані в тих, хто часто контактував із інфікованими.

"Це працівники приймального відділення, ургентної хірургії. Хочемо ж протестувати всіх, щоб мати приблизну уяву про наявність так званого колективного імунітету", – сказав він.

Зауважимо, що для ІФА-діагностики в людини беруть венозну кров, а результат готовий уже через три-чотири години.

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