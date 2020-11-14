Медики боялися заразитися COVID-19. У Черкасах жінці довелося народжувати під дверима лікарні: подробиці

У Черкасах маму, якій довелося народжувати доньку прямо на вулиці під вікнами лікарні, куди її неї пустили, уже виписали додому. Жінка і дитина здорові, а щасливий батько, який і прийняв пологи доньки, каже, що лікарі забули про клятву Гіппократа і шукають відмовки, щоб виправдати свою бездіяльність.

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У Черкасах відбулася неймовірна історія. Молодому батькові Олександру Кіркіче довелося приймати пологи у своєї дружини Євгенії прямо на землі під вікнами обласної лікарні. Байдужі медики, побоюючись, що породілля заражена короновірусом, не пустили її до лікарні.

"Я 40 хвилин бігав там під корпусом, стукав, просив, щоб покликали когось із ковідного відділення, де нам потрібно було народжувати. Дві чергові медсестри вийшли і сказали, щоб ми йшли до цих дверей і чекали там, нам відкриють. Але так ніхто і не відкрив", – згадує перипетії тієї ночі Олександр.

За два тижні до цього у подружжя тест показав коронавірус. За словами Олександра, 21 жовтня відчув нездужання він, а наступного дня вже і Євгенія. "Якби не вагітність, ми б навіть не звернули уваги. У мене була невелика температура, ломота, у дружини невелике покашлювання. 3 листопада здали тест, а результати прийшли лише 9 листопада. Вони виявилися позитивними. Час уже минув, ми хотіли перездати тест у приватній лабораторії, щоб спокійно йти народжувати туди, куди хотіли. Але не встигли", – пояснює ситуацію Олександр.

О 2 годині ночі 10 листопада у Євгенії почалися перейми. Чоловік подзвонив лікарці, яка спостерігала їхню вагітність. Оскільки негативного результату тесту у них не було, то їхати потрібно було в обласну лікарню Черкас, де існує спеціальне відділення для ковідних породіль. Молоді люди як законослухняні громадяни сіли в машину і приїхали в лікарню.

Однак двері відділення виявилися зачиненими. Як потім виправдовувалося керівництво лікарні, нікого з чергових там не було, оскільки відділення пустувало. Сутички посилювалися, поки Євгенія стояла, спершись об капот машини, і мучилася від болю, Олександр бігав від дверей до дверей і просив про допомогу.

У цей час їхня лікарка зв'язалася з колегою з обласної лікарні та попросила про допомогу... "Я дуже їй вдячний... Незважаючи на те, що вона була у відпустці, вона сама приїхала на допомогу. Оскільки ніхто нас не пускав усередину і не допомагав приймати пологи, то я розстелив на землі куртку і почав приймати пологи. Лікарка під'їхала, коли з'явилася голівка доньки. Вона дала мені простирадло і буквально на пару секунд відійшла до машини. За цей час маленька з'явилася на світ, і я взяв її на руки. Лікарка допомогла загорнути дитину", – говорить батько дитини.

У цей час із відділення з'явилися медики з коляскою, куди повинна була сісти Євгенія. Звичайно, зробити цього молода мати не могла, оскільки ще навіть пуповина не була перерізана. Медики, не поспішаючи, вирушили назад.

Щойно ця історія набула розголосу, керівництво лікарні заявило, що молода пара сама винна. На думку адміністрації обласної лікарні, батько стукав не в ті двері. Потрібно було йти в центральний корпус, а звідти їх би направили, куди треба.

Так само медики вважають, що майбутні батьки повинні були викликати швидку допомогу, а не їхати самі на своєму авто.

"Яка різниця, як ми дісталися до лікарні! Ми самі вирішили, як нам швидше сюди доїхати. Це жодного значення не має, хоч пішки прийшли. Вони повинні були нам надати допомогу, але ніхто цього не зробив. Тільки дві лікарки хвилювалися за нас – та, що нас вела, і та, що приїхала нам на допомогу. Тепер ще й до них мають претензії!" – обурюється Олександр.

За його словами, в лікарні ніхто з керівництва не приніс їм свої вибачення. "Підійшла тільки одна співробітниця, вислухала Євгенію і вибачилася. Все. Ніхто з вищого керівництва нічого не сказали. Навпаки, на другий день нас уже хотіли виписати звідти. Але потім подумали і все-таки виписали на третій день. Тепер ми вдома, всі здорові, слава Богу, не переохолодилися. Підемо до лікаря і дізнаємося, чи треба дитині провести тест на коронавірус", – каже Олександр.

Молодий батько зазначає, що з ПЛР-тестами теж була проблема: "Нас всіляко схиляли до того, щоб тест ми робили за свій рахунок. Але кожен коштує тисячу гривень, за що ми в такому разі платимо податки? Мені в державному тесті відмовили, сказали, що якщо немає температури і не болить горло, то ніхто мене за рахунок бюджету перевіряти не буде. Дружині зробили".

Олександр каже, що він не хоче шукати винних у ситуації. Для нього головне, щоб більше ця історія не повторювалася. Щоб у ковідному відділенні були чергові медики, які не будуть протягом пів години нібито надягати захисні костюми, поки жінка корчиться від переймів на вулиці. А зможуть одразу надати кваліфіковану допомогу.

"Коли я забирав дружину і дочку з лікарні і зайшов усередину, то медичка мені заявила, щоб я негайно вийшов, а то заражу їх там усіх. Це дуже погано, що до людей, які перехворіли на коронавірус, ставляться як до прокажених", – говорить Олександр.